ترامب يحث الدول على المساعدة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز

reuters_tickers

4دقائق

14 مارس آذار (رويترز) – دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول اليوم السبت إلى إرسال سفن حربية لتأمين حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإيرانية حملة الرد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على البلاد.

ويمر حوالي خمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي عادة من المضيق، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان. وقد تمنح قدرة إيران على إيقاف الملاحة بالمضيق نفوذا هائلا لطهران على الولايات المتحدة وحلفائها.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث شوشال “يجب على دول العالم التي تستورد النفط عبر مضيق هرمز أن تهتم بهذا الممر، وسنساعدها كثيرا”.

وأضاف “ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول حتى يسير كل شيء بسرعة وسلاسة وعلى نحو جيد”.

كان ترامب قال في منشور سابق على تروث سوشال “سترسل دول كثيرة، ولا سيما تلك المتضررة من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، سفنا حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا”.

وعبر ترامب عن أمله في أن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى سفنا إلى المنطقة.

وجاء في المنشور “في غضون ذلك، ستشن الولايات المتحدة قصفا عنيفا على طول الساحل، وستواصل استهداف القوارب والسفن الإيرانية وإغراقها”.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق بشأن ما إذا كانت أي دول وافقت على إرسال سفن.

وعززت دول غربية وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط خلال الصراع في إيران، مع التركيز على أمن قبرص بعد أن استهدفت طائرة مسيرة إيرانية الصنع قاعدة عسكرية بريطانية على الجزيرة في الثاني من مارس آذار.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يوم الخميس إن لندن تبحث أيضا خيارات أخرى للانتشار في الخليج بعد تصعيد إيران هجماتها على السفن. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم إن الحكومة البريطانية تتحدث مع الحلفاء والشركاء حول “مجموعة من الخيارات لضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة”.

وتنشر البحرية الفرنسية حوالي 12 سفينة حربية، بما في ذلك مجموعة حاملة طائرات، في البحر المتوسط والبحر الأحمر وربما مضيق هرمز في إطار الدعم الدفاعي للحلفاء المهددين بالصراع.

وقال مسؤولون فرنسيون إن باريس أجرت مشاورات مع دول أوروبية وآسيوية وخليجية خلال الأسبوع الماضي بهدف وضع خطة تقضي بأن ترافق سفن حربية ناقلات النفط عبر المضيق في نهاية المطاف.

وذكر ترامب يوم الخميس أن واشنطن مستعدة لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز لحمايتها من أي هجوم إيراني في وقت تبحث فيه إدارته عن سبل لتخفيف ارتفاع أسعار النفط الذي تغذيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

(إعداد محمد عطية ومحمد أيسم وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)