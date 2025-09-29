ترامب يحث الفلسطينيين على “تحمل مسؤولية مصيرهم”

واشنطن (رويترز) – حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفلسطينيين يوم الاثنين على “تحمل مسؤولية مصيرهم” من خلال الدفع نحو قبول اتفاق سلام مع إسرائيل قال إنه سيهيئ ظروفا لأمن إسرائيل الدائم.

وقال ترامب وهو يقف إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض “هناك كثير من الفلسطينيين الراغبين في العيش بسلام”.

وأضاف “أدعو الفلسطينيين إلى تحمل مسؤولية مصيرهم، لأن هذا ما نقدمه لهم”.

وتابع ترامب “إذا لم تكمل السلطة الفلسطينية الإصلاحات التي وضعتها… فلن يلوموا إلا أنفسهم”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)