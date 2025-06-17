ترامب يحث على إخلاء طهران مع دخول صراع إيران وإسرائيل يومه الخامس

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من ألكسندر كورنويل وباريسا حافظي

تل أبيب/دبي (رويترز) – تبادلت إسرائيل وإيران الهجمات يوم الثلاثاء لليوم الخامس على التوالي، وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين على إخلاء طهران، مشيرا إلى ما قال إنه رفض من البلاد لاتفاق للحد من تطوير الأسلحة النووية.

وقال البيت الأبيض إن ترامب من المقرر أن يغادر قمة مجموعة السبع في كندا في وقت لاحق من يوم الاثنين، أي قبل يوم من الموعد المقرر سلفا، بسبب الوضع في الشرق الأوسط. وذكرت فوكس نيوز أنه من المقرر انعقاد مجلس الأمن القومي.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال “كان ينبغي على إيران أن توقع على الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه. يا له من عار وتضييع لحياة البشر. ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. قلت ذلك مرارا! يجب على الجميع إخلاء طهران على الفور!”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مغادرة ترامب المبكرة لمجموعة السبع أمر إيجابي بالنظر إلى أن الهدف في الوقت الراهن هو حمل إسرائيل وإيران على الموافقة على وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة.

وأضاف “هناك عرض تم تقديمه، خاصة وقف إطلاق النار وبدء مناقشات أوسع نطاقا. وأعتقد أن هذا أمر جيد للغاية… لذا علينا الآن أن نرى ما ستفعله الأطراف المعنية”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في طهران في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. وذكر موقع عصر إيران الإخباري أن الدفاعات الجوية نشطت في نطنز التي تضم منشآت نووية رئيسية على بعد 320 كيلومتر.

وقال مساعد في البيت الأبيض إنه ليس صحيحا أن الولايات المتحدة تهاجم إيران. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث لفوكس نيوز إن ترامب لا يزال يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدافع عن أصولها في المنطقة.

وفي إسرائيل، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب بعد منتصف الليل، وسمع دوي انفجار مع استهداف الصواريخ الإيرانية للبلاد مرة أخرى.

وأعلن مسؤولون إيرانيون مقتل 224 شخصا، معظمهم من المدنيين، خلال خمسة أيام، بينما قالت إسرائيل إن 24 مدنيا قتلوا. وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه تم إجلاء نحو 3000 إسرائيلي بسبب الأضرار الناجمة عن الضربات الإيرانية.

وقالت مصادر لرويترز إن طهران طلبت من سلطنة عمان وقطر والسعودية حث ترامب على الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار. وقال المصدران الإيرانيان والمصادر الإقليمية الثلاثة إن إيران ستبدي في المقابل مرونة في المفاوضات النووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر إكس “إذا كان الرئيس ترامب صادقا في الجهود الدبلوماسية ومهتما بوقف هذه الحرب، فإن الخطوات التالية ستكون مهمة”.

وأضاف “على إسرائيل أن توقف عدوانها، وإذا لم يكن هناك وقف كامل للعدوان العسكري ضدنا، فإن ردودنا ستستمر”.

وقال نتنياهو لصحفيين يوم الاثنين إن إسرائيل ملتزمة بالقضاء على التهديدات التي تشكلها برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، مضيفا “إذا أمكن تحقيق ذلك بطريقة أخرى، فلا بأس. لكننا أعطينا الأمر فرصة لمدة 60 يوما”.

وفي حديثه لرويترز يوم الجمعة، وهو اليوم الأول من الهجوم الإسرائيلي، قال ترامب إنه منح الإيرانيين 60 يوما للتوصل إلى اتفاق لوقف تخصيب اليورانيوم وإن المهلة انتهت دون التوصل إلى اتفاق. وتقول إيران إن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في التعاملات الآسيوية بعد تحذير ترامب بالإخلاء، معوضة الخسائر التي تكبدتها يوم الاثنين وسط تقارير تفيد بأن إيران تسعى إلى إنهاء الأعمال القتالية.