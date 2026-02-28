ترامب يحذر من احتمال سقوط قتلى أمريكيين وسط الهجمات على إيران

reuters_tickers

5دقائق

واشنطن 28 فبراير شباط (رويترز) – حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت من احتمال سقوط قتلى ومصابين من الأمريكيين بعدما أعلن أن الولايات المتحدة بدأت “عمليات قتالية كبيرة” في إيران.

وقال ترامب إن الضربات تهدف إلى تدمير الصواريخ الإيرانية والقضاء على أسطولها البحري، كما أنها تأتي عقب تحذيرات أمريكية وإسرائيلية متكررة بشن غارات على إيران مجددا إذا مضت قدما في برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وذكر ترامب في مقطع مصور نشره على منصة تروث سوشال “اتخذت إدارتي كل الخطوات الممكنة لتقليل الخطر على الأمريكيين في المنطقة. لكني لا أدلي بهذا التصريح باستخفاف، النظام الإيراني يسعى للقتل”.

وأضاف “قد تُزهق أرواح أبطال أمريكيين شجعان، وربما نُمنى بخسائر بشرية، وهو أمر يحدث عادة في الحروب. لكننا نفعل هذا، ليس من أجل الحاضر، وإنما من أجل المستقبل. وهي مهمة نبيلة”.

وذكر البيت الأبيض لاحقا أنه لا توجد خطط مؤكدة لإلقاء ترامب خطابا للأمة. ووصل ترامب إلى بالم بيتش في ولاية فلوريدا في وقت متأخر أمس الجمعة.

* مسؤول: استمرار العمليات عدة أيام

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على منصة إكس إن الجيش أطلق على هذه العملية اسم “ملحمة الغضب”.

وهذه هي ثاني مرة تشن فيها الولايات المتحدة هجمات على إيران منذ عودة ترامب إلى الرئاسة العام الماضي. وكانت أول مرة في يونيو حزيران حينما شنت واشنطن سلسلة من الهجمات على مواقع نووية إيرانية.

لكن مسؤولا أمريكيا قال لرويترز إن هجمات اليوم، على خلاف الهجمات الأولى، من المتوقع أن تستمر عدة أيام.

وقال النائب جيم هايمس عن ولاية كونيتيكت، وهو أكبر نائب ديمقراطي في لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب، إن وزير الخارجية ماركو روبيو تواصل مع ثمانية قادة في الكونجرس قبل الهجوم.

وأضاف هايمس “كل ما سمعته من الإدارة قبل هذه الهجمات على إيران وبعدها يؤكد أن هذه حرب اختيارية دون نهاية استراتيجية”.

وتابع “أوضحت للوزير ماركو روبيو حينما أخطر القادة الثمانية أن العمل العسكري في هذه المنطقة نادرا ما ينتهي بما يخدم مصالح الولايات المتحدة، وقد يتسع نطاق الصراع مع إيران ويتصاعد بسهولة بطرق لا يمكننا توقعها. يبدو أن دونالد ترامب لم يتعلم من دورس التاريخ”.

وقال مايك جونسون رئيس مجلس النواب وأحد القادة الثمانية إن القادة أبلغوا بالتفصيل الأسبوع الماضي بأن العمل العسكري المضاد لإيران قد يكون ضروريا.

وقال مصدران مطلعان إن روبيو أبلغ القادة خلال إفادة في البيت الأبيض يوم الثلاثاء بأن العملية من المرجح أن تمضي قدما، لكن هناك جهودا دبلوماسية لمحاولة إبرام اتفاق مع طهران قد تغيّر تفكير ترامب.

وذكر المصدران أن روبيو أخطر القادة الثمانية أمس بأن الهجوم على إيران من المرجح أن يبدأ خلال الساعات المقبلة، لكنه قال إن ترامب قد يغير رأيه.

وطالب ترامب في رسالته المصورة أفراد الحرس الثوري الإيراني بإلقاء أسلحتهم ووعدهم بمنحهم الحصانة.

وقال إن الخيار الآخر هو “الموت المحقق”.

وعقدت واشنطن وطهران سلسلة من المحادثات في الأسابيع القليلة الماضية حول الطموحات النووية الإيرانية. وانعقدت أحدث جولة من المفاوضات يوم الخميس دون إبرام اتفاق.

وقال ترامب “رفضت إيران، كما فعلت لعقود طويلة… كل فرصة للتخلي عن طموحاتها النووية، ولم نعد نطيق ذلك”.

* ترامب يشجع على الإطاحة بالحكومة

طرح ترامب لأول مرة فكرة شن هجمات على إيران في يناير كانون الثاني وسط احتجاجات استمرت أسبوعين في أنحاء البلاد وقتلت السلطات خلالها الآلاف.

وقال إن الولايات المتحدة ستنقذ المتظاهرين إذا اطلق المسؤولون الإيرانيون النار عليهم وقتلوهم. وشجع ترامب المتظاهرين لاحقا على مواصلة الاحتجاج، قائلا إن المساعدة في طريقها إليهم.

وأشار ترامب إلى مقتل المتظاهرين خلال بيانه عن الهجمات، وطلب من الإيرانيين الاحتماء لأن القنابل ستسقط “في كل مكان”.

وأضاف “عندما ننتهي، تولوا زمام حكومتكم. ستكون لكم. ربما تكون هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)