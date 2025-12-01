ترامب يحذّر إسرائيل من “التدخل” في سوريا

afp_tickers

2دقائق

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل الاثنين من زعزعة استقرار سوريا وقيادتها الجديدة، بعد أيام من عملية دموية نفّذتها القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد.

وقال ترامب على منصته “تروث سوشال” “من المهم جدا بأن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا وبأن لا يحدث أي أمر يتدخل في تطّور سوريا إلى دولة مزدهرة”.

وأعرب ترامب عن “رضاه البالغ” حيال أداء الرئيس السوري أحمد الشرع الذي قام بزيارة تاريخية إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويضغط الرئيس الأميركي من أجل التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا منذ أطاح تحالف فصائل بقيادة هيئة تحرير الشام ذات التوجه الإسلامي التي تزعمها الشرع، نظام بشار الأسد قبل عام.

لكن تصاعد التوتر على خلفية مئات الضربات التي نفّذتها إسرائيل في سوريا. وفي هجوم اعتُبر الأكثر دموية حتى الآن، قتلت القوات الإسرائيلية 13 شخصا الجمعة في عملية في قرية بيت جن الواقعة جنوب غرب دمشق قالت الدولة العبرية إنها استهدفت خلالها عناصر من “تنظيم الجماعة الإسلامية”.

والجماعة الإسلامية تنظيم ينشط في لبنان، وهو حليف لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وسبق لاسرائيل أن استهدفت عددا من قادته خلال حربها الأخيرة مع حزب الله.

وقال ترامب إن الشرع “يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة ولتكون لسوريا وإسرائيل علاقة طويلة الأمد ومزدهرة معا”.

وأضاف بأن الولايات المتحدة “تبذل كل ما في وسعها لضمان مواصلة الحكومة السورية القيام بما يلزم” لإعادة بناء الدولة التي عانت من سنوات من الحرب.

وشدد على أن إقامة علاقات جيدة بين سوريا وإسرائيل سيدعم جهوده الرامية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه لإيقاف حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر.

دك/لين/ع ش