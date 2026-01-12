ترامب يحذّر من “فوضى عارمة” إذا قضت المحكمة العليا بعدم قانونية التعرفات الجمركية

2دقائق

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين من “فوضى عارمة” في حال قضت المحكمة العليا بعدم قانونية بعض من التعرفات الجمركية التي فرضها.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال أنه سيتعيّن على واشنطن أن تسدّد مئات مليارات الدولارات لشركات أميركية إذا أصدرت المحكمة العليا قرارا ضد الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها على دول العالم، وباتت العمود الفقري لسياسته الاقتصادية.

ولفت إلى أن المبلغ “لا يشمل +التعويضات+ التي ستطالب بها دول وشركات لقاء الاستثمارات التي تجريها… بغرض تمكينها من تجنّب سداد الرسوم الجمركية”.

وأشار إلى أنه مع أخذ هذه الاستثمارات في الاعتبار، يرتفع المبلغ إلى “تريليونات الدولارات!”، محذّرا من “فوضى عارمة… من شبه المستحيل على بلدنا السداد”.

تعتزم المحكمة العليا إصدار قرارات الأربعاء في ملفات عدة، وقد تكون قضية الرسوم الجمركية التي نوقشت في تشرين الثاني/نوفمبر، من ضمنها.

وأثناء المرافعات الشفوية في القضية، شكك القضاة في قانونية استخدام ترامب لسلطات الطوارئ لفرض رسوم “متبادلة” على الغالبية العظمى من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وتعرفات باهظة على المكسيك وكندا والصين.

وطرح عدد من القضاة المحافظين الستة، إلى جانب القضاة الليبراليين الثلاثة، تساؤلات حول ما إذا قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية الذي استند إليه ترامب، يخوّل فرض رسوم جمركية.

ولا يتناول قرار المحكمة الرسوم التي فرضها ترامب على قطاعات محدّدة، مثل الصلب والألمنيوم والسيارات.

ورفع ترامب المتوسط الفعلي للتعرفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوى منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وحذّر مرارا من كارثة إذا أُبطلت هذه الرسوم.

