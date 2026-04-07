ترامب يحذّر من أن “حضارة بكاملها ستموت” في إيران وقصف بنى تحتية في الجمهورية الإسلامية

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بأن “حضارة بكاملها ستموت” في حال انتهاء المهلة التي حدّدها لإيران من دون التوصل الى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، في وقت تعرّضت جسور وبنى تحتية تابعة لسكك حديد للقصف في مناطق مختلفة من الجمهورية الإسلامية.

وحذّر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس من جهته من أن لدى الولايات المتحدة “أدوات” للتعامل مع إيران “لم نقرر استخدامها بعد”، معربا عن أمله أن تُجنّب المفاوضات واشنطن اللجوء إليها.

وتنتهي المهلة التي حدّدها ترامب لإيران منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت غرينيتش، على أن يبدأ بعدها بقصف الجسور ومحطات الطاقة “وتدمير” البلاد، إلا أن القصف الأميركي الإسرائيلي، وفق مسؤولين إيرانيين والإعلام الإيراني، بدأ يستهدف منذ الليلة الماضية منشآت حيوية وبنى تحتية بينها جسور وسكك حديد.

وأكّد الحرس الثوري الإيراني أن ردّ إيران على استهداف بناها التحتية والمدنية سيتمثّل “بعمل يحرم الولايات المتحدة وحلفاءها من الغاز والنفط في المنطقة لسنوات طويلة”، وقد يصل الى “أبعد من المنطقة”.

في إيران، يترقّب السكّان انتهاء المهلة بقلق.

وقالت ميتانات (27 عاما) لوكالة فرانس برس “أنا مرعوبة، ويفترض بالجميع في هذا البلد أن يكونوا خائفين أيضا”.

وعن إنذارات ترامب، قالت “بعض الناس يظنون أنها مزحة، يسخرون من ترامب وتهديداته.. لكنه مع حلفائه يهاجمون إيران منذ أكثر من شهر. أَلَم يلق عدد كبير من الناس، بمن فيهم مسؤولون كبار، حتفهم في هذه الهجمات”؟.

وأضافت “دعوني أقول لكم ولغيري من أبناء بلدي في الداخل: الموت ليس مزحة!”.

وكان ترامب توعّد الاثنين بأن بلاده تستطيع تدمير إيران “بكاملها” في ليلة واحدة، بعد أن تنتهي مهلة الإنذار الساعة 20,00 بتوقيت واشنطن من يوم الثلاثاء (منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت غرينيتش)، مشيرا الى أنه مستعدّ لضرب محطات الطاقة والجسور إن لم ترفع طهران الحصار عن مضيق هرمز الذي يمرّ فيه خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال.

وقبل ساعات من انتهاء المهلة، كتب ترامب على منصته للتواصل “تروث سوشال”، “حضارة بكاملها ستموت الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. من يدري؟”.

وقال نائبه لصحافيين أثناء زيارة للمجر “عليهم أن يعرفوا أن لدينا أدوات في جعبتنا لم نقرّر استخدامها بعد. يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يقرّر استخدامها وسيقرّر استخدامها إن لم يغيّر الإيرانيون نهجهم”.

إلا أنه أَضاف أن الساعات المقبلة ستشهد “مفاوضات كثيفة” قبيل انقضاء مهلة الإنذار.

– “عشرات الأهداف” –

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أتمّ “موجة واسعة من الغارات استهدفت عشرات من مواقع البنية التحتية” في مناطق عدّة في إيران.

وأفاد مسؤولون إيرانيون محليون لوسائل إعلام إيرانية عن مقتل شخصين وتضرّر جسرين على الأقل وبنية تحتية للسكك الحديد وطريق سريع رئيسي الثلاثاء، جراء سلسلة من ضربات جوية أميركية إسرائيلية.

واستُهدف جسر قرب مدينة قم المقدسة، وجسر سكة حديد في مدينة كاشان في وسط البلاد حيث قتل شخصان.

كما أُغلق طريق سريع رئيسي في شمال إيران يربط مدينة تبريز الرئيسية بطهران عبر زنجان، بعد استهدافه.

واستهدفت غارة جوية خطوطا للسكك الحديد في كرج قرب طهران.

وأُلغيت جميع رحلات القطارات من وإلى مدينة مشهد ثاني أكبر مدن إيران، والى محافظة خوزستان، الثلاثاء.

وكان الجيش الإسرائيلي حذّر الإيرانيين من استخدام القطارات حتى الساعة 17,30 بتوقيت غرينيتش، للحفاظ على سلامتهم.

وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تسجيل مصور بثه مكتبه أن القوات الإسرائيلية “دمّرت طائرات نقل وعشرات المروحيات” في إيران، مضيفا “اليوم ضربنا سكك حديد وجسورا يستخدمها الحرس الثوري”.

وتابع “نحن نسحق نظام الإرهاب في إيران بقوة متزايدة”.

كذلك، تعرّضت جزيرة خارك الاستراتيجية والمهمة بالنسبة الى تصدير النفط الإيراني في جنوب غرب البلاد لضربات عدّة.

وأفادت شبكة “سي ان ان” وصحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر لم تسمّياها داخل الحكومة الأميركية، بأن الغارات طالت أهدافا عسكرية فقط في خارك، متجنبة منشآت النفط. وذكرت الصحيفة الاقتصادية أن الجيش الأميركي قصف أكثر من 50 هدفا.

وتحدّثت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل 18 شخصا بينهم طفلان في ضربات على محافظة ألبرز المجاورة لطهران.

– “أبعد من المنطقة” –

وقال الإيراني المتقاعد مرتضى حميدي (62 عاما) إنه “حزين ومتشائم بالنسبة لمستقبل إيران”، لكنه يشكّك في احتمال ان ينفّذ ترامب تهديداته. وأضاف “لقد غيّر المهل عدّة مرات، لذلك لم نعد نتأثر بتهديداته”.

وهدّد الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء بالردّ على استهداف البنى التحتية في إيران ب”عمل” من شأنه أن “يحرم الولايات المتحدة وحلفاءها من النفط والغاز في المنطقة لسنوات”.

وأضاف في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية “إذا تجاوز جيش الإرهاب الأميركي الخطوط الحمراء، فإن ردّنا سيتجاوز حدود المنطقة”.

وفي الردّ الإيراني، تعرّضت إسرائيل ودول خليجية الثلاثاء لضربات بصواريخ.

وقال شاهد لم يكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن مجمعا للبتروكيميائيات في مدينة الجُبيل في شرق السعودية، تعرّض لهجوم ليل الاثنين الثلاثاء، بعد ساعات من ضرب منشآت مماثلة في إيران.

وفي المنطقة الشرقية أيضا، أعلنت السلطات الثلاثاء تعليق حركة العبور على جسر الملك فهد، الرابط البري الوحيد بين السعودية والبحرين، “احترازيا”، بعد إنذارات أمنية في المنطقة.

– الجهود الدبلوماسية –

وحذّرت قطر الثلاثاء من أن المنطقة تقترب من وضع “لا يمكن السيطرة عليه”.

وحثّ المتحدث باسم وزارة الخارجية “كل الأطراف على إيجاد حل، وإيجاد طريقة لإنهاء هذه الحرب قبل فوات الأوان”.

وكتب السفير الإيراني في إسلام أباد رضا أميري مقدم على منصة “إكس” الثلاثاء “الجهود الإيجابية والبناءة التي تبذلها باكستان (..) لوقف الحرب تقترب من مرحلة دقيقة”، من دون تقديم تفاصيل.

ودعا السفير الإيراني لدى الكويت دول الخليج إلى بذل كل الجهود للحؤول دون تنفيذ تهديدات ترامب.

وقال السفير محمد توتونجي لوكالة فرانس برس “نتمنى من دول المنطقة ومن خلال توظيف إمكاناتها الدبلوماسية والسياسية كافة، الحيلولة دون وقوع مثل هذه الفاجعة على ربوع المنطقة”.

