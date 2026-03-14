ترامب يحض دولا أخرى على إرسال سفن لتأمين مضيق هرمز

حض دونالد ترامب السبت دولا أخرى على إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز الذي يمر عبره قسم كبير من إمدادات النفط العالمية وعطلته إيران مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال أن “دولا عدة سترسل سفنا حربية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا”.

واعلن ترامب الجمعة أن البحرية الاميركية ستبدأ “قريبا جدا” بمرافقة ناقلات النفط لعبور مضيق هرمز الاستراتيجي.

وتستهدف طهران المضيق ردا على الضربات الإسرائيلية الأميركية بغرض تعطيل إمكان عبوره. وهي استراتيجية تهدف الى الإضرار بالاقتصاد العالمي وممارسة مزيد من الضغط على واشنطن في وقت تواصل أسعار النفط ارتفاعها.

واضاف ترامب “لقد دمرنا مئة في المئة من القدرات العسكرية الإيرانية، ولكن يسهل عليهم إرسال مسيرة أو مسيرتين، زرع لغم او إطلاق صاروخ قصير المدى في مكان ما على طول الممر المائي أو داخله”.

وتابع “نأمل أن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى (…) الى إرسال سفن الى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهددا من دولة مقطوعة الرأس”.

ولفت الرئيس الاميركي الى أنه “في انتظار” القيام بذلك، ستواصل الولايات المتحدة قصف سواحل إيران واستهداف بحريتها.

وقال “بطريقة أو بأخرى، سنفتح قريبا مضيق هرمز”.

واعلن ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة “دمرت تماما” أهدافا عسكرية في جزيرة خرج، الموقع النفطي الحيوي لإيران، مهددا باستهداف منشآت نفطية إذا استمرت طهران في عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

