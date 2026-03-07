ترامب يحض دول أميركا اللاتينية على استخدام القوة العسكرية ضد كارتيلات المخدرات

afp_tickers

3دقائق

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت دول أميركا اللاتينية على استخدام القوة العسكرية ضد كارتيلات المخدرات، وعرض مساندتها عبر توجيه ضربات صاروخية أميركية.

الى ذلك، اعتبر أن كوبا “تعيش لحظاتها الأخيرة” متوقعا “تغييرا كبيرا” فيها، وذلك بعد سلسلة تصريحات هاجم فيها قادة الجزيرة الشيوعية.

وقال الرئيس الأميركي خلال افتتاح قمة “درع الأميركيتين” التي تُعقد في أحد منتجعاته في ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة، “سأهتم بكوبا”، ملمّحا إلى إجراء مفاوضات بهدف التوصل الى “اتفاق” محتمل.

وكان ترامب أكد في وقت سابق أنه بعد الهجوم على إيران ستكون “مسألة وقت فقط” قبل أن يركز اهتمامه على كوبا، حيث أكد أن السلطة ستسقط قريبا.

وتهدف القمة التي يحضرها 12 رئيسا، بعضهم متحمّس للخطاب القومي للرئيس الأميركي، إلى تعزيز مصالح واشنطن في المنطقة والتركيز على مواجهة النفوذ الخارجي فيها وخصوصا الصيني.

ومن الرؤساء المشاركين، الأرجنتيني خافيير ميلي، ونظيراه الإكوادوري دانيال نوبوا والسلفادوري نجيب بوكيلي.

وإلى جانب محاربة الجريمة المنظمة والهجرة، من المتوقع أن تهيمن الحرب في الشرق الأوسط واستراتيجية ترامب في أميركا اللاتينية على القمة.

وكان الملياردير الجمهوري (79 عاما) قال إنّه سيطبّق في إيران الطريقة ذاتها التي اتبعها في فنزويلا، معتبرا أنّ هذا الأمر سيجري “بسهولة كبيرة”.

وبعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية، قررت إدارة ترامب التعامل مع نائبة الرئيس السابقة ديلسي رودريغيز، وخصوصا في مسائل النفط.

من ناحية أخرى، من المتوقّع أن تؤكد واشنطن خلال القمة طموحاتها في مواجهة اتساع نفوذ بكين في أميركا اللاتينية، وذلك قبل أسابيع قليلة من زيارة ترامب للصين.

والدول الممثلة السبت هي الأرجنتين والسلفادور والإكوادور وبوليفيا وكوستا ريكا وجمهورية الدومينيكان وغينيا وهندوراس وبنما وباراغواي وتشيلي وترينيداد وتوباغو.

مسب/ناش/ب ق