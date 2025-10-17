ترامب يحض زيلينسكي على إبرام اتفاق لإنهاء الحرب

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أظهر تقاربا متجددا مع فلاديمير بوتين، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة على وقف الأعمال العدائية، متجاهلا طلباته بزيادة الدعم العسكري.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشل إن اجتماعه مع زيلينسكي كان “مثيرا للاهتمام ووديا للغاية، لكنني قلت له، كما اقترحت على الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أن الوقت حان لوقف القتل، وإبرام اتفاق!”، معتبرا أن على الطرفين المتحاربين “التوقف”.

وأضاف “فليعلن كلاهما النصر، وليحكم التاريخ. كفى إطلاق نار، كفى قتلا”.

وأقر الرئيس الأوكراني برفض واشنطن طلبه حاليا الحصول على صواريخ توماهوك الأميركية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه الذي استمر أكثر من ساعتين مع نظيره الأميركي في البيت الأبيض “أعتقد أن روسيا تخشى صواريخ توماهوك، تخشاها حقا، لأنها سلاح قوي”.

وردّ على سؤال حول ما إذا كان يأمل في الحصول على هذا السلاح قائلا “أنا واقعي”.

– 1600 كيلومتر –

وكان ترامب أعرب عن تحفظه بشأن احتمال تسليم أوكرانيا هذه الصواريخ التي يبلغ مداها 1600 كيلومتر، وتعارضها موسكو بشدة.

وقال الرئيس الأميركي لصحافيين جالسا أمام زيلينسكي إلى طاولة كبيرة “نأمل بألا يحتاجوا إليها. نأمل بأن يكونوا قادرين على الخروج من الحرب بدون مجرد التفكير بصواريخ التوماهوك”.

وتسمح هذه الصواريخ لأوكرانيا بضرب العمق الروسي، واقترح زيلينسكي تبادلها بـ “آلاف” المسيّرات الأوكرانية.

ولم يقتنع الرئيس الأميركي بهذا الطرح، كما لم تقنعه “خرائط” لأهداف روسية محتملة عرضها عليه زيلينسكي، بحسب مصدر أوكراني.

إلى ذلك اعتبر زيلينسكي أن الرئيس الروسي “ليس جاهزا” للسلام، بينما أكد ترامب عكس ذلك.

وقال الرئيس الأميركي الذي أجرى محادثة مطولة مع نظيره الروسي الخميس “أعتقد أن الرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب” في أوكرانيا.

– التحضير لقمة ترامب وبوتين –

واتفق الرئيسان الروسي والأميركي على الاجتماع قريبا في العاصمة المجرية بودابست.

وأكد ترامب الخميس “إحراز تقدّم كبير” خلال المحادثة الهاتفية مع بوتين التي أعلنت موسكو من جهتها أنّها كانت “صريحة جدا وقائمة على الثقة”.

وأكد ترامب الجمعة ردا على سؤال مراسلة فرانس برس أنه يدرك أن الرئيس الروسي ربما يحاول كسب الوقت في نزاع أوكرانيا من خلال عقد هذه القمة.

وقال “هذا ممكن. نعم، بعض الوقت. لكنني أعتقد أنني بارع في هذا النوع من الأمور. أعتقد أنه يريد إبرام اتفاق”.

وعقب لقائه بترامب أجرى زيلينسكي محادثة هاتفية مع حلفائه الأوروبيين بحسب مصدر في الوفد الأوكراني.

ومع اقتراب فصل الشتاء، تُكثّف روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأعلنت الجمعة السيطرة على ثلاث قرى أوكرانية في منطقتي خاركيف ودنيبروبيتروفسك (شرق).

– “قوي جدا” –

ويثير تجدد تقارب الرئيسين الأميركي والروسي قلق كييف، لا سيما أن ترامب قدّم تقييما إيجابيا جدا لاتصاله مع بوتين الخميس، أمام زيلينسكي.

وأفاد بأنه ناقش مع بوتين وقف إطلاق النار في غزة الذي أدى فيه دور الوسيط.

وقال الرئيس الأميركي “يرى فلاديمير بوتين أنه أمر رائع”، معتبرا أنه كان “سخيا جدا”.

كما وجّه ترامب كلماتٍ لطيفة لزيلينسكي قائلا “إنه لشرف لي أن أكون مع قائد قوي جدا، رجل مرّ بالكثير، ورجل أعرفه جيدا”.

وانتهت قمّة ترامب وبوتين الأخيرة في 15 آب/أغسطس في ألاسكا من دون تحقيق تقدم ملموس لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولم ينفذ ترامب تهديداته بفرض عقوبات قاسية على روسيا.

ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، كسر ترامب العزلة التي فرضتها القوى الغربية على بوتين منذ بداية غزوه أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

