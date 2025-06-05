The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة منها إيران وليبيا والسودان واليمن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

من جيف ماسون ونانديتا بوس

واشنطن (رويترز) – وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إعلانا يحظر دخول مواطني 12 دولة للولايات المتحدة قائلا إن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من “الإرهابيين الأجانب” والتهديدات الأمنية الأخرى.

ويأتي هذا القرار في إطار حملة أطلقها ترامب على الهجرة في العام الجاري في مستهل ولايته الرئاسية الثانية. وشملت هذه الحملة ترحيل مئات الفنزويليين إلى السلفادور بعد الاشتباه في انتمائهم لعصابات وأيضا إجراءات لرفض تسجيل بعض الطلاب الأجانب وترحيل البعض الآخر.

والدول المشمولة في قرار الحظر الأحدث هي أفغانستان وميانمار وتشاد والكونجو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

ويفرض الإعلان أيضا قيودا بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.

وقال ترامب في مقطع فيديو على منصة إكس “لن نسمح للأشخاص الذين يرغبون في إلحاق الأذى بنا بدخول بلادنا”، مضيفا أن القائمة يمكن مراجعتها لتضاف إليها دول أخرى.

ويسري الإعلان اعتبارا من التاسع من يونيو حزيران 2025 في الساعة 0401 بتوقيت جرينتش. وجاء في الأمر أن التأشيرات الصادرة قبل ذلك التاريخ لن تلغى.

وخلال فترة ولايته الأولى، أعلن ترامب حظرا على دخول المواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وأيدت المحكمة العليا الحظر في 2018.

لكن الرئيس السابق جو بايدن، الديمقراطي الذي خلف ترامب، ألغى ذلك الحظر على دخول المواطنين من إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن في 2021 واصفا إياه بأنه “وصمة عار على ضميرنا الوطني”.

وقال ترامب إن الدول الخاضعة للقيود الأشد صرامة جرى تحديدها على أن بها “وجودا واسع النطاق للإرهابيين”، فضلا عن أنها لا تتعاون في مجال أمن التأشيرات وتعاني عجزا في التحقق من هويات المسافرين وتفتقر لحفظ السجلات الخاصة بالتاريخ الجنائي وتسجل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف “لا يمكن أن نسمح بهجرة مفتوحة من أي بلد حيث لا يمكننا إجراء تدقيق وفحص بشكل آمن وموثوق في أولئك الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة”.

وأشار إلى واقعة حدثت يوم الأحد في بولدر بولاية كولورادو حيث ألقى رجل قنابل حارقة على حشد من المؤيدين لإسرائيل واعتبرها مثالا على ضرورة فرض القيود الجديدة.

ووجهت السلطات الاتهام بتنفيذ الهجوم إلى مصري اسمه محمد صبري سليمان. وقال مسؤولون اتحاديون إن سليمان تجاوز مدة تأشيرته السياحية ولديه تصريح عمل انتهى سريانه. ومع هذا، فإن مصر ليست على قائمة الدول التي تواجه قيودا على دخول الولايات المتحدة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
28 إعجاب
51 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
8 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية