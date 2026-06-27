ترامب يحمل بشدة على “الشيوعيين المتطرفين الملحدين” في الولايات المتحدة

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حمَلَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة على من وصفهم بــ”الشيوعيين المتطرفين الملحدين” في الولايات المتحدة، واصفا إياهم قبل أشهر قليلة من انتخابات تشريعية بالغة الأهمية بأنهم “سرطان” يشكّل “أخطر تهديد” لبلده منذ تأسيسها.

وفاز عدد من المرشحين المدعومين من رئيس بلدية نيويورك الجديد زهران ممداني في انتخابات تمهيدية للحزب الديموقراطي في المدينة، ما اعتُبِر إلى حدّ ما ميلا من الناخبين إلى اليسار.

كذلك حقق رئيس البلدية مكسبا سياسيا من خلال إقرار تجميد إيجارات نحو مليون مسكن في المدينة، وهو وعد كان قطعه خلال حملته الانتخابية.

وفي ظل هذه المعطيات، وخشية الحزب الجمهوري من تكبّد هزيمة خلال الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، اعتبر ترامب في كلمة ألقاها في واشنطن أمام أعضاء الائتلاف الإنجيلي “الدين والإيمان” أن “هؤلاء ليسوا ديموقراطيين اجتماعيين، بل هم شيوعيون متطرفون ملحدون”.

وأضاف “إنه أخطر تهديد يتعرض له بلدنا منذ تأسيسه”، في وقت تُحيي الولايات المتحدة هذه السنة الذكرى الـ250 لإعلان استقلالها.

وأشار إلى “سرطان” يهدد في آن واحد ازدهار الولايات المتحدة والحرية دينية، ملاحظا أن الحزب الديموقراطي اتخذ “منحى يساريا حادا جدا”.

وعلّق مازحا بأنه لو أراد، لكان بإمكانه هو نفسه أن يصبح “أعظم شيوعي في التاريخ”، وأن يُعفي الأميركيين مثلا من دفع الإيجارات، لكنه نبّه إلى أن الولايات المتحدة كانت لتعاني “الفقر المدقع” لو اختارت هذا الطريق.

واعتمد دونالد ترامب بشكل كبير على اليمين المسيحي خلال حملته الانتخابية الأخيرة. ويُواصل اعتماد هذا النهج في البيت الأبيض، حيث أنشأ “مكتب الإيمان” ونظّم جلسات صلاة.

أو/ب ح/جك