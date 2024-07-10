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ترامب يحمل بقوة على جو بايدن خلال تجمع انتخابي

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حمل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب بقوة الثلاثاء على منافسه الديموقراطي جو بايدن الذي يجهد لمحو ادائه المتعثر خلال المناظرة التي جمعتهما نهاية حزيران/يونيو.

وكانت كلمة ترامب في فلوريدا في جنوب شرق البلاد أول ظهور علني له منذ بدأ الكلام عن  انسحاب بايدن يرتدي بعض الزخم إذ أنه لم يخض حتى الآن في التكهنات حول صحة الرئيس الأميركي.

وقال ترامب في مطلع خطاب استمر 75 دقيقة ركز بغالبيته على منافسه البالغ 81 عاما “هذه أكبر عملية تستر في التاريخ السياسي”.

وأضاف “كما تعرفون، إنهم جمعيا مشاركون في المؤامرة المشؤومة لخداع الرأي العام الأميركي حول القدرات المعرفية للرجل الذي يشغل المكتب البيضوي”.

ومضى يقول إن بايدن “فاسد وغير كفؤ ويعاني من اضطرابات إدراكية”.

وفي خطاب زخر بالمبالغات او المعلومات المضللة، اتهم ترامب منافسه بالاختفاء بانتظام من المكتب البيضوي تاركا نجله هانتر الذي أدين بتهمة حيازة سلاح بطريقة غير قانونية، يحكم الولايات المتحدة بمساعدة السيدة الأولى جيل بايدن.

وتحدى الرئيس الجمهوري السابق (2017-2021) منافسه الديموقراطي للمشاركة في مناظرة أخرى من دون مشرف على النقاش ودعاه إلى خوض مباراة غولف.

وأكد بسخرية “سيكون ذلك أكثر الأحداث الرياضية متابعة في التاريخ وأكثر اهمية من رايدر كاب أو حتى الماسترز” في إشارة إلى بطولات رئيسية في رياضة الغولف.

وأكد “في حال فاز ساتبرع لمنظمة خيرية من اختياري بمبلغ مليون دولار. لكني أؤكد لكم أنه لن يقبل هذا العرض”.

بور-فت/غ ر/نور

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