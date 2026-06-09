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ترامب يحمّل إيران مسؤولية إسقاط هليكوبتر ويقول أمريكا سترد

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واشنطن 9 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن إيران أسقطت طائرة هليكوبتر أباتشي أمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز خلال الليل وتوعد بالرد، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “أبلغني جيشنا العظيم للتو بأن الإيرانيين أسقطوا مساء أمس إحدى طائراتنا الهليكوبتر المتطورة من طراز أباتشي في أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز”.

وأضاف “ومع ذلك، يجب على الولايات المتحدة، بحكم الضرورة، الرد على هذا الهجوم”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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