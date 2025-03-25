ترامب يدعم مستشار الأمن القومي بعد الكشف بالخطأ لصحفي عن خطط لضرب اليمن

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واشنطن (رويترز) – عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء عن دعمه لمستشاره للأمن القومي، مايكل والتس، بعد أن قال صحفي في إحدى المجلات يوم الاثنين إن والتس أشركه عن طريق الخطأ في مناقشة خطط حرب شديدة الحساسية على تطبيق سيجنال للرسائل.

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة إن.بي.سي نيوز “تعلم مايكل والتس درسا، وهو رجل جيد”.

وكان من المقرر أن يستجوب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي كبار مسؤولي المخابرات في إدارة ترامب يوم الثلاثاء حول الاختراق الواضح، والذي أثار حالة من الغضب وعدم التصديق بين الديمقراطيين وخبراء الأمن القومي.

وقال جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة ذي أتلانتيك، في تقرير يوم الاثنين إن والتس أضافه على نحو غير متوقع في 13 مارس آذار إلى مجموعة دردشة مشفرة على تطبيق سيجنال للرسائل لتنسيق التحرك الأمريكي ضد جماعة الحوثيين في اليمن بسبب هجماتها على حركة الشحن في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز إن مجموعة الدردشة حقيقية على ما يبدو. وذكر البيت الأبيض أنه يحقق في كيفية إضافة رقم جولدبرج إلى الدردشة.

ودعا الديمقراطيون وبعض الجمهوريين إلى إجراء تحقيق فيما بدا أنه خرق أمني كبير. ولا يفترض أن تتم مشاركة المعلومات السرية والحساسة على تطبيقات الهواتف المحمولة التجارية، ولا ينبغي إدراج أرقام مجهولة مثل رقم جولدبرج إلى مثل هذه المحادثات.

ولم يتضح بعد سبب اختيار المسؤولين للدردشة عبر سيجنال بدلا من القنوات الحكومية الآمنة المستخدمة عادة في المناقشات الحساسة.

وبينما دعا بعض الديمقراطيين المسؤولين في الدردشة إلى خسارة تصاريحهم الأمنية أو الاستقالة، لم ترد أنباء فورية عما إذا كان أي مسؤول سيواجه عواقب.

وبدلا من ذلك، شدد مسؤولو البيت الأبيض وبعض الجمهوريين على أن الهجوم على الحوثيين تم دون عقبات.