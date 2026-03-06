ترامب يدعو إيران إلى “استسلام غير مشروط”

reuters_tickers

3دقائق

بيروت/واشنطن/القدس 6 مارس آذار (رويترز) – دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إيران إلى استسلام “غير مشروط”، في تصعيد كبير لمطالبه بعد أسبوع من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات فقط من إعلان نظيره الإيراني مسعود بزشكيان أن دولا لم يحددها بدأت جهود الوساطة، في واحدة من أولى الإشارات على أي مبادرة دبلوماسية لإنهاء الصراع.

وقال “لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا عبر استسلام غير مشروط!”.

وأضاف “بعد ذلك، وبعد اختيار قائد (أو قادة) عظماء ومقبولين، سنبذل نحن والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان جهودا حثيثة لإنقاذ إيران من حافة الهاوية، وجعلها أقوى وأفضل اقتصاديا من أي وقت مضى”.

وقال ترامب لرويترز أمس الخميس في مقابلة عبر الهاتف إنه يطالب بأن يلعب دورا في اختيار الزعيم الأعلى الجديد لإيران، خلفا لآية الله علي خامنئي، الذي قتل في اليوم الأول من الحرب.

وقصفت إسرائيل العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة بعد أن أصدرت أوامر غير مسبوقة بالإخلاء لسكان الضواحي الجنوبية للمدينة بأكملها، في تصعيد كبير للحرب.

وشنت إسرائيل أيضا موجة جديدة من الهجمات على إيران، وقالت إن 50 طائرة حربية قصفت مخبأ تحت مجمع تابع لخامنئي تعرض للدمار في طهران، والذي لا تزال القيادة الإيرانية تستخدمه بعد مقتل الزعيم الأعلى.

وكتب بزشكيان في منشور على منصة إكس “بدأ عدد من الدول جهود الوساطة”. ولم يحدد أسماء هذه الدول أو يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وأضاف”لنكن واضحين: نحن ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة، لكننا لا نتردد أبدا في الدفاع عن كرامة بلدنا وسلطته. يتعين أن تشمل جهود الوساطة أولئك الذين استهانوا بالشعب الإيراني وأشعلوا فتيل هذا الصراع”.

وبموجب النظام الإيراني، يخضع الرئيس للزعيم الأعلى، لكن بزشكيان يشغل الآن منصبا في لجنة تولت مهام خامنئي.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحريرعلي خفاجي)