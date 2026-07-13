ترامب يدعو حاكم كارولاينا الجنوبية إلى تعيين شقيقة ليندسي غراهام خلفا موقتا له

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دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية إلى تعيين شقيقة السناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام خلفا موقتا له في مجلس الشيوخ.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال “أوصيت الحاكم هنري ماكماستر بتعيين شقيقة ليندسي غراهام الرائعة، دارلين، سناتورا موقتا عن ولاية كارولاينا الجنوبية العظيمة”.

وتابع “من شأن ذلك أن يشكل تكريما رائعا لليندسي الذي أحبّها كثيرا”.

كان غراهام (71 عاما) من السياسيين الأكثر تشدّدا في ملف السياسة الخارجية ومقرّبا من ترامب.

ووفاته في نهاية الأسبوع بشكل مفاجئ، تمنح ماكماستر صلاحية تعيين خلف موقت له ليشغل المنصب حتى انتهاء ولايته في كانون الثاني/يناير.

ومن المتوقّع أن يعلن الحاكم الجمهوري خياره الاثنين.

وغراهام غير متزوّج ولا أولاد له، وكانت تربطه علاقة وثيقة للغاية بشقيقته دارلين غراهام نوردون.

توفيت والدتهما عندما كان غراهام في العشرين وكانت شقيقته في الثانية عشرة، وبعد أقل من عامين توفي والدهما جراء نوبة قلبية.

وكان غراهام حينها في الثانية والعشرين، فتبنّى شقيقته رسميا وتولّى إلى حدّ كبير تربيتها.

وسيكون تعيين نوردون في المنصب موقتا.

فقد حُدِّد يوم 11 آب/أغسطس موعدا لانتخابات تمهيدية خاصة للحزب الجمهوري لاختيار مرشح لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، في حين يدرس عدد من الجمهوريين البارزين في كارولاينا الجنوبية الترشح لهذا المقعد.

فت/ود/ب ق