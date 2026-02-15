ترامب يدعو حماس إلى التخلي عن سلاحها بشكل “كامل وفوري”

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة حماس الأحد الى التخلي عن سلاحها بشكل “كامل وفوري” في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا الى أن “مجلس السلام” الذي أنشأه تعهد تقديم خمسة مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال “ببالغ الأهمية، ينبغي على حماس أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري”، وذلك قبل أيام من الاجتماع الأول لمجلس السلام المقرر في واشنطن في 19 شباط/فبراير.

ويسري في القطاع الفلسطيني اعتبارا من 10 تشرين الأول/أكتوبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، استند الى مقترح تقدم به الرئيس الأميركي.

ويشكل نزع سلاح حماس جزءا أساسيا من المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف كانون الثاني/يناير.

وتنص هذه المرحلة على انسحاب الجيش الاسرائيلي تدريجا من القطاع، ونزع سلاح الحركة الفلسطينية، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

لكن حماس شددت مرارا على رفضها نزع السلاح في ظل “الاحتلال الإسرائيلي”. وطرح قياديون في الحركة فكرة الاحتفاظ بالسلاح شرط عدم “الاستعراض به”.

وأتى موقف ترامب قبل أيام من استضافته الاجتماع الأول لـ”مجلس السلام” الذي يرئسه. وطرحت فكرة المجلس بداية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن ميثاقه وضع له أهدافا أوسع بكثير تتمثل في حل النزاعات المسلحة في كل أنحاء العالم، ما أثار مخاوف من أن الولايات المتحدة تسعى الى جعل هذا المجلس بديلا من الأمم المتحدة ومجلس الامن.

وأكد ترامب في منشوره الأحد أن “لمجلس السلام إمكانات غير محدودة”.

وأشار الى أن تعهدات رسمية بمساهمات تصل الى خمسة مليارات دولار، سيتم إعلانها خلال الاجتماع، لافتا الى أن الدول الأعضاء “تعهدت كذلك المساهمة بآلاف العناصر في قوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية لحفظ الأمن والسلام لسكان غزة”.

ورأى ترامب أن “مجلس السلام سيثبت أنه الهيئة الدولية الأكثر تأثيرا في التاريخ”.

