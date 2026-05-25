ترامب يربط بين توقيع اتفاقيات إبراهيم والاتفاق مع إيران

واشنطن 25 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن المفاوضات مع إيران “تمضي بشكل جيد”، وأضاف أنه طلب من دول من بينها الإمارات وقطر وباكستان ومصر والأردن الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم في إطار جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأكد ترامب أن هذه الدول ستتشرف بانضمام إيران إلى هذه الاتفاقيات، وهي مجموعة من الاتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)