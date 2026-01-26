ترامب يرسل مسؤولا إلى مينيابوليس وسط غضب بشأن مقتل ممرض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أنه سيرسل مسؤولا رفيع المستوى إلى ولاية مينيسوتا، في ظل تزايد الغضب إزاء أساليب عمل شرطة الهجرة ومقتل مواطن أميركي ثان برصاص عناصر فدراليين في مدينة مينيابوليس.

وقال ترامب إن توم هومان المسؤول عن أمن الحدود سيصل إلى الولاية لاحقا و”سيقدم تقاريره لي مباشرة”، في ما قد يؤشر الى سعي الرئيس الجمهوري للإمساك بالوضع السياسي والأمني المتدهور.

واستحالت مينيابوليس مركزا لمواجهة بين ترامب وأعداد متزايدة من الأميركيين بسبب حملته الأمنية ضد الهجرة غير النظامية على مستوى البلاد.

ومن المقرر أن تنظر قاضية فدرالية في مينيابوليس الاثنين في دعوى من ولاية مينيسوتا ضد نشر عناصر الأمن الفدراليين في أراضيها، وكثير منهم ملثمون ومسلحون برشاشات.

وفي الكونغرس، يهدد الديموقراطيون بتعليق تمويل الحكومة الفدرالية ما لم يتم تعديل أساليب عمل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة.

– إطلاق نار من المسافة صفر –

تحولت إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، في عهد ترامب إلى أكثر أجهزة إنفاذ القانون تمويلا في الولايات المتحدة. لكن استطلاعات الرأي تُظهر غضبا متزايدا إزاء ضلوعها في حوادث عنيفة.

وشهدت مينيابوليس الجمعة تجمعا حاشدا في ظل برد قارس للاحتجاج على المداهمات وإطلاق أحد عناصر “آيس” الرصاص بشكل مباشر على المتظاهرة رينيه غود، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ 37 عاما، في السابع من كانون الثاني/يناير.

وأردى عناصر أمن فدراليون بالرصاص السبت أليكس جيفري بريتي البالغ 37 عاما أيضا، بعد أن طرحوه أرضا. ومثل غود، كان هذا الممرض في وحدة للعناية المركزة، مواطنا أميركيا.

نُظمت تظاهرات جديدة عقب مقتله في مينيابوليس ونيويورك ومدن كبرى أخرى.

لكن ترامب قلل حتى الآن من شأن المخاوف المتعقلة بحملته ضد الهجرة. وكان رد فعله الأول على مقتل بريتي هو التلميح إلى أن الممرض كان يعتزم إطلاق النار على الشرطة.

كان بريتي يحمل مسدسا مرخصا وقت الحادثة، لكنه لم يشهره قط، وترجح مقاطع مصوّرة تم تداولها، الى أنه كان قد جُرِّد منه قبل إطلاق النار عليه.

واتهم المدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إليسون الأحد ترامب بالترويج لرواية “جنونية تماما”.

وكرر ترامب التلميح بأن بريتي هو المذنب، بقوله لصحيفة وول ستريت جورنال الأحد “لا أحب إطلاق النار في المطلق… لكنني لا أحب عندما يذهب شخص ما إلى احتجاج وهو يحمل سلاحا قويا جدا ومحشوا بالكامل”.

– انتقادات من الجمهوريين –

ستفتح جلسة المحكمة الاثنين جبهة جديدة في المواجهة.

ستستمع القاضية إلى مرافعات محامي الولاية والمدينة اللتين تعتبران القوات الفدرالية بمثابة قوة احتلال. كما ستنظر في طلب لإلزام المسؤولين الفدراليين بالحفاظ على الأدلة المتعلقة بمقتل بريتي.

وتسلط الدعاوى القضائية الضوء على الخلاف العميق بين سلطات إنفاذ القانون المحلية والفدرالية.

ركزت حملة ترامب على الهجرة غير النظامية على المدن التي يديرها الديموقراطيون، ما وضع رؤساء البلديات وحكام الولايات في مواجهة الرئيس.

وظهر مرارا توتر بين الشرطة المحلية وعناصر أمن فدراليين. وألمح حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز إلى أنه قد يستدعي الحرس الوطني للولاية، للتصدي للقوات الفدرالية.

يتابع ترامب أيضا مؤشرات تزايد الاستياء داخل حزبه الجمهوري في الكونغرس. وعادة ما يكون الحزب متفقا تماما مع سياسات ترامب، لكن أغلبيته ضئيلة ويهددها أي اختلاف في الآراء بين المشرّعين الجمهوريين.

وجاء أحد أبرز التحذيرات من رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر الذي أشار الأحد إلى ضرورة انسحاب عناصر الأمن الفدراليين من مينيابوليس، وهو موقف لم يكن متوقعا من شخصية تعتبر من أشد الموالين للرئيس.

وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال إن شرطة الهجرة ستغادر مينيابوليس “في مرحلة ما”.

