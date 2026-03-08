ترامب يرفض تسوية الحرب مع إيران ويثير احتمال قتل جميع قادتها

بيروت/ميامي/تل أبيب/دبي 8 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير مهتم بالتفاوض مع إيران، ملوحا باحتمال ألا تنتهي الحرب مع إيران إلا عندما لا يكون لهذا البلد جيش فعال أو أي قيادة متبقية في السلطة.

وفي حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، قال ترامب إن الحملة الجوية قد تجعل من المفاوضات مسألة لا قيمة لها في حال قُتلت جميع القيادات الإيرانية المحتملة ودُمّر الجيش الإيراني.

وأضاف ترامب “في مرحلة ما، لا أعتقد أنه سيبقى أحد ليقول ‘نحن نستسلم'”.

* اعتذار الرئيس الإيراني يثير جدالا

تبادلت إسرائيل وإيران المزيد من الهجمات يوم السبت مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني، وقدم الرئيس الإيراني اعتذارا للدول المجاورة عن هجمات بلاده على المنشآت الأمريكية في تلك البلدان، في محاولة لتهدئة الغضب في منطقة الخليج، لكنه تعرض لانتقادات من غلاة المحافظين في الداخل.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان “أعتذر شخصيا للدول المجاورة التي تأثرت بأفعال إيران”، داعيا دول المنطقة إلى عدم المشاركة في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ورفض بزشكيان مطلب ترامب باستسلام الجمهورية الإسلامية دون شروط ووصفه بأنه “حلم”، لكنه قال إن مجلس قيادتها المؤقت وافق على تعليق الهجمات على الدول المجاورة ما لم تنطلق منها هجمات على إيران.

وفي خضم انقسامات محتملة داخل القيادة الإيرانية بسبب تصريحات بزشكيان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة إن من يلقي سلاحه من أفراد الحرس الثوري الإيراني لن يمسه سوء.

وقال علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على التلفزيون الرسمي إنه لا يوجد خلاف بين المسؤولين الإيرانيين حول طريقة التعامل مع الحرب.

وفي أوسلو، قالت الشرطة النرويجية إن السفارة الأمريكية تعرضت لانفجار في وقت مبكر من صباح الأحد، مما تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

وذكر شهود لوسائل إعلام محلية أنهم رأوا دخانا يتصاعد من المنطقة المحيطة بمجمع السفارة. ولم يتضح بعد سبب الانفجار أو هوية الضالعين فيه.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

وذكرت أربعة مصادر مطلعة لرويترز أن السعودية أبلغت طهران أن استمرار الهجمات الإيرانية على المملكة وقطاع الطاقة فيها قد يدفع الرياض إلى الرد بالمثل.

وأحبطت السعودية هجوما بطائرة مسيرة استهدف الحي الدبلوماسي في الرياض، حسبما أعلنت وزارة الدفاع السعودية في وقت مبكر من صباح الأحد دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأثارت تصريحات بزشكيان جدلا سياسيا في إيران، مما دفع مكتبه إلى التأكيد مجددا على أن الجيش الإيراني سيرد بقوة على أي هجمات تنطلق من قواعد أمريكية في الشرق الأوسط.

وبعد ساعات، كرر الرئيس تصريحه على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه حذف الاعتذار من خطابه الذي أغضب غلاة المحافظين، بما في ذلك الحرس الثوري صاحب النفوذ الكبير.

وقال رئيس السلطة القضائية غلام محسن أجئي العضو في المجلس الثلاثي الذي يتولى مؤقتا صلاحيات الزعيم الأعلى، إن أراضي بعض دول المنطقة تُستخدم لشن هجمات ضد إيران، وإن الضربات القوية على تلك الأهداف ستستمر.

وبعد ساعات من تصريحات بزشكيان، قال الحرس الثوري الإيراني إن طائراته المسيرة قصفت مركزا أمريكيا للتدريب على القتال الجوي في قاعدة الظفرة الجوية قرب أبوظبي.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا التقرير بشكل مستقل.

* إسرائيل تحذر لبنان بضرورة كبح جماح حزب الله

قال الجيش الكويتي يوم السبت إن خزانات وقود تابعة لمطار الكويت الدولي استُهدفت في هجوم بطائرات مسيرة.

وفي إيران، قالت وكالات أنباء محلية نقلا عن مصدر في وزارة النفط إن مستودعات الوقود تعرضت لضربات في ثلاث مناطق، بما في ذلك كرج غرب طهران.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن الحرس الثوري استهدف أيضا القوات الأمريكية في قاعدة بالبحرين. وذكر شاهد من رويترز أن انفجارات سمعت أيضا في الدوحة.

وردت إيران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها بشن غارات على إسرائيل ودول الخليج العربية التي تستضيف منشآت عسكرية أمريكية. ونفذت إسرائيل هجمات جديدة في لبنان بعد أن أطلقت جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران النار عبر الحدود.

ومع اتساع رقعة الصراع، حذرت إسرائيل لبنان من “ثمن باهظ للغاية” إذا لم يكبح جماح حزب الله، إذ قصف الجيش الإسرائيلي معاقل للجماعة من الجو وشن أيضا غارة جوية عنيفة بشرق البلاد.

وأظهرت خدمة رويترز المصورة صباح أمس السبت المزيد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، الخاضعة لسيطرة حزب الله، وقد تحولت إلى أكوام من الأنقاض .

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ يوم الاثنين ارتفع إلى نحو 300 بعد مقتل أربعة أشخاص على الأقل في غارة على شقة في مبنى فندق رمادا بوسط بيروت.

وهذه أول غارة تستهدف قلب العاصمة اللبنانية منذ استئناف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله الأسبوع الماضي.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 1332 مدنيا إيرانيا وأصابت الآلاف. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بسماع دوي انفجارات ضخمة في أجزاء من طهران، بينما قالت إسرائيل إنها هاجمت مواقع صواريخ ومراكز قيادة في إيران.

وأدت الهجمات الإيرانية إلى مقتل 10 أشخاص في إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن ستة جنود أمريكيين. ووصلت جثامينهم يوم السبت إلى قاعدة جوية في ولاية ديلاوير.

أدت استراتيجية إيران الواضحة المتمثلة في إحداث أقصى قدر من الفوضى إلى ارتفاع تكاليف الصراع من خلال رفع أسعار الطاقة وإلحاق الضرر بحركة التجارية العالمية والروابط اللوجستية.

وبدأت شركة البترول الوطنية الكويتية خفض الإنتاج يوم السبت، مما زاد من حجم التخفيضات السابقة في النفط والغاز من العراق وقطر.

وأثارت الحرب اضطرابات في الأسواق العالمية وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات مع إغلاق مضيق هرمز فعليا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم السبت أن رجال دين من غلاة المحافظين دعوا إلى الإسراع في اختيار زعيم أعلى جديد، على أن تعقد الاجتماعات في أقرب وقت ممكن اليوم الأحد.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )