ترامب يرفض تسوية الحرب مع إيران ويطرح فكرة القضاء على جميع قادتها المحتملين

بيروت/ميامي/تل أبيب/دبي 8 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه غير مهتم بالتفاوض مع إيران، ملوحا باحتمال ألا تنتهي الحرب مع إيران إلا عندما لا يكون لهذا البلد جيش فعال أو أي قيادة متبقية في السلطة.

وفي حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترامب إن الحملة الجوية قد تجعل من المفاوضات مسألة لا قيمة لها في حال قُتلت جميع القيادات الإيرانية المحتملة ودُمّر الجيش الإيراني.

وأضاف ترامب “في مرحلة ما، لا أعتقد أنه سيبقى أحد ليقول ‘نحن نستسلم'”.

تبادلت إسرائيل وإيران المزيد من الهجمات يوم السبت مع دخول الحرب أسبوعها الثاني، وقدم الرئيس الإيراني اعتذارا للدول المجاورة في محاولة لتهدئة الغضب في منطقة الخليج، لكنه تعرض لانتقادات من غلاة المحافظين في الداخل.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان “أعتذر شخصيا للدول المجاورة التي تأثرت بأفعال إيران”، داعيا دول المنطقة إلى عدم المشاركة في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ورفض بزشكيان مطلب ترامب باستسلام الجمهورية الإسلامية دون شروط ووصفه بأنه “حلم”، لكنه قال إن مجلس قيادتها المؤقت وافق على تعليق الهجمات على الدول المجاورة ما لم تنطلق منها هجمات على إيران.

لكن ترامب اعتبر اعتذار إيران استسلاما وقال إن الولايات المتحدة قد توسع نطاق هجماتها.

وفي خضم انقسامات محتملة داخل القيادة الإيرانية بسبب تصريحات بزشكيان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة إن من يلقي سلاحه من أفراد الحرس الثوري الإيراني لن يمسه سوء.

وقال علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرانيعلى التلفزيون الرسمي إنه لا يوجد خلاف بين المسؤولين الإيرانيين حول طريقة التعامل مع الحرب.

وذكرت أربعة مصادر مطلعة لرويترز أن السعودية أبلغت طهران بأنها تفضل التسوية الدبلوماسية، لكن استمرار الهجمات الإيرانية على المملكة وقطاع الطاقة فيها قد يدفع الرياض إلى الرد بالمثل.

* إيران تقول إنها استهدفت قواعد أمريكية

أثارت تصريحات بزشكيان جدلا سياسيا في إيران، مما دفع مكتبه إلى التأكيد مجددا على أن الجيش الإيراني سيرد بقوة على أي هجمات تنطلق من قواعد أمريكية في الشرق الأوسط.

وبعد ساعات، كرر الرئيس تصريحه على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه حذف الاعتذار من خطابه الذي أغضب غلاة المحافظين، بما في ذلك الحرس الثوري صاحب النفوذ الكبير.

وكتب حميد رسائي، وهو عضو بالبرلمان ورجل دين من غلاة المحافظين، على إكس “السيد بزشكيان، موقفك غير احترافي وضعيف وغير مقبول”.

وقال رئيس السلطة القضائية غلام محسن أجئي العضو في المجلس الثلاثي الذي يتولى مؤقتا صلاحيات الزعيم الأعلى، إن أراضي بعض دول المنطقة تُستخدم لشن هجمات ضد إيران، وإن الضربات القوية على تلك الأهداف ستستمر.

وبعد ساعات من تصريحات بزشكيان، قال الحرس الثوري الإيراني إن طائراته المسيرة قصفت مركزا أمريكيا للتدريب على القتال الجوي في قاعدة الظفرة الجوية قرب أبوظبي.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا التقرير بشكل مستقل.

في وقت متأخر من الليل، نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مصفاة إسرائيلية.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة حيفا، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار. وقال الجيش الكويتي يوم السبت إن خزانات وقود تابعة لمطار الكويت الدولي استُهدفت في هجوم بطائرات مسيرة.

وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن ثمة أنباء عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بهجوم بالصواريخ. وأفاد بيان بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر قوات الأمن بملاحقة المسؤولين عن ذلك.

وفي إيران، قالت وكالات أنباء محلية نقلا عن مصدر في وزارة النفط إن مستودعات الوقود تعرضت لضربات في ثلاث مناطق، بما في ذلك كرج غرب طهران.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن الحرس الثوري استهدف أيضا القوات الأمريكية في قاعدة بالبحرين. وذكر شاهد من رويترز أن انفجارات سمعت أيضا في الدوحة.

وردت إيران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها بشن غارات على إسرائيل ودول الخليج العربية التي تستضيف منشآت عسكرية أمريكية. ونفذت إسرائيل هجمات جديدة في لبنان بعد أن أطلقت جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران النار عبر الحدود.

وأبلغت الإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان والسعودية والعراق عن تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ خلال الأسبوع الماضي.

*إسرائيل تحذر لبنان بضرورة كبح جماح حزب الله

مع اتساع رقعة الصراع، حذرت إسرائيل لبنان من “ثمن باهظ للغاية” إذا لم يكبح جماح حزب الله، إذ قصف الجيش الإسرائيلي معاقل للجماعة من الجو وشن أيضا غارة جوية عنيفة بشرق البلاد.

وأظهرت خدمة رويترز المصورة صباح السبت المزيد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، الخاضعة لسيطرة حزب الله، وقد تحولت إلى أكوام من الأنقاض .

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ يوم الاثنين ارتفع إلى 294.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 1332 مدنيا إيرانيا وأصابت الآلاف. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بسماع دوي انفجارات ضخمة في أجزاء من طهران، بينما قالت إسرائيل إنها هاجمت مواقع صواريخ ومراكز قيادة في إيران.

وأدت الهجمات الإيرانية إلى مقتل 10 أشخاص في إسرائيل.

وقال لاريجاني إن هناك تقارير تفيد بأسر جنود أمريكيين، لكن القيادة المركزية الأمريكية قالت إنه لم يتم أسر أي جنود أمريكيين.

وقُتل ما لا يقل عن ستة جنود أمريكيين. ووصلت جثامينهم يوم السبت إلى قاعدة جوية في ولاية ديلاوير.

أدت استراتيجية إيران الواضحة المتمثلة في إحداث أقصى قدر من الفوضى إلى ارتفاع تكاليف الصراع من خلال رفع أسعار الطاقة وإلحاق الضرر بحركة التجارية العالمية والروابط اللوجستية.

وبدأت شركة البترول الوطنية الكويتية خفض الإنتاج يوم السبت، مما زاد من حجم التخفيضات السابقة في النفط والغاز من العراق وقطر.

وأثارت الحرب اضطرابات في الأسواق العالمية وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات مع إغلاق مضيق هرمز فعليا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم السبت أن رجال دين من غلاة المحافظين دعوا إلى الإسراع في اختيار زعيم أعلى جديد، على أن تعقد الاجتماعات في أقرب وقت ممكن يوم الأحد.

ونقلت الصحف عن آية الله حسين مظفري، أحد أعضاء مجلس خبراء القيادة المكون من 88 عضوا، وهو الهيئة الدينية المسؤولة عن اختيار الزعيم المقبل، قوله إن المجلس قد يجتمع خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة لاتخاذ القرار.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )