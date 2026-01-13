The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب يرفض توضيح عبارة “المساعدة في الطريق” المتعلقة بإيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

ديترويت (ميشيجان) 13 يناير كانون الثاني (رويترز) – رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن يوضح للصحفيين ما يعنيه بعبارة “المساعدة في الطريق” المتعلقة بإيران، قائلا إنه سيتعين عليهم أن يكتشفوا بأنفسهم ما قصده بهذه العبارة التي كتبها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف ردا على سؤال في هذا الصدد “عليكم أن تكتشفوا ذلك. أعتذر”.

وتوجه ترامب إلى ديترويت في ولاية ميشيجان لإلقاء خطاب عن الاقتصاد.

وأضاف ترامب للصحفيين أن أحدا لم يتمكن من أن يقدم له رقما دقيقا لعدد المتظاهرين الذين قتلوا في أحدث الاحتجاجات بإيران.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية