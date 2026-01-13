ترامب يرفض توضيح عبارة “المساعدة في الطريق” المتعلقة بإيران

ديترويت (ميشيجان) 13 يناير كانون الثاني (رويترز) – رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن يوضح للصحفيين ما يعنيه بعبارة “المساعدة في الطريق” المتعلقة بإيران، قائلا إنه سيتعين عليهم أن يكتشفوا بأنفسهم ما قصده بهذه العبارة التي كتبها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف ردا على سؤال في هذا الصدد “عليكم أن تكتشفوا ذلك. أعتذر”.

وتوجه ترامب إلى ديترويت في ولاية ميشيجان لإلقاء خطاب عن الاقتصاد.

وأضاف ترامب للصحفيين أن أحدا لم يتمكن من أن يقدم له رقما دقيقا لعدد المتظاهرين الذين قتلوا في أحدث الاحتجاجات بإيران.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)