ترامب يرهن “بقاء” أي مرشد تختاره إيران بموافقته

afp_tickers

9دقائق

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد بأن أي مرشد جديد تختاره إيران من دون موافقته لن “يبقى طويلا”، وذلك بعد ساعات من كشف طهران عن اختيار خلف لآية الله علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

وأفاد أعضاء في مجلس خبراء القيادة الذي يضم 88 رجل دين منتخبين بالاقتراع العام، ويتولى اختيار المرشد، في وقت سابق الأحد التوصل الى تسمية خلف لخامنئي. ولم يكشف هؤلاء الاسم الذي تمّ اختياره، ولم يكن قد تمّ إعلانه بعد حتى ليل الأحد.

والمرشد الأعلى هو رأس هرم السلطة في إيران وصاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا. وعرفت الجمهورية الإسلامية مرشدين منذ إقامتها عام 1979، هما قائد الثورة الإمام الخميني، وخامنئي الذي خلفه في 1989.

وقال ترامب في حديث إلى شبكة “إي بي سي نيوز”، إن أي مرشد جديد “يتوجب عليه نيل الموافقة منا”، مضيفا “إذا لم نوافق عليه، فإنّه لن يبقى طويلا”.

وهذه ليست المرة الأولى يتحدث فيها ترامب عن أن دور له في تسمية المرشد المقبل لإيران بعد مقتل خامنئي. ورفضت طهران قطعا هذا الأمر.

وكرر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ذلك الأحد، بقوله لشبكة “إن بي سي” الأميركية إن طهران “لا تسمح لأحد بالتدخل” في شؤونها الداخلية.

وشدد على أن “الأمر يعود للشعب الإيراني في انتخاب قائدهم الجديد”.

وكان ثلاثة من أعضاء مجلس خبراء القيادة أعلنوا في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية الأحد، أن المجلس توصل الى اختيار المرشد المقل.

ويبرز من المطروحين للمنصب، مجتبى خامنئي، النجل الثاني للمرشد الراحل. كما تمّ تداول اسم حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية.

واستبقت إسرائيل اختيار المرشد الجديد بتهديدها بأن أي خليفة لخامنئي “سيكون هدفا مؤكّدا للاغتيال.

– “من غير الممكن التنفس” –

في الأثناء، تستمر الضربات المكثفة الأميركية الإسرائيلية على إيران التي ترد باستهداف مواقع في الدولة العبرية وفي دول خليجية.

وبعد ظهر الأحد، سُمع دوي انفجارات في طهران التي أفاقت صباحا على سحابة سوداء تغطي سماءها مصحوبة برائحة حريق قوية بعد غارات ليلية على أربعة مخازن للنفط وموقعا لوجستيا يستخدم لنقل المنتجات النفطية في العاصمة.

وأدت الضربات إلى مقتل أربعة أشخاص.

وتشكّل هذه الغارات أول استهداف لمنشآت نفطية إيرانية منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي السبت المنصرم.

وأعلن محافظ طهران محمد صادق معتمدي أن “الأضرار التي لحقت بشبكة إمداد الوقود” أوقفت توزيعه في العاصمة “موقتا”.

وقال أحد سكان طهران لفرانس برس “بات من غير الممكن التنفس”، مضيفا “رقعة الحرب تتسع. هذا ليس ما نريده. لم نكن نريد أن يقصفوا مواردنا الوطنية ويجعلونا أفقر مما نحن عليه”.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عددا من خزانات الوقود التي قال إن إيران تستخدمها “في تأمين سير منشآتها العسكرية”.

في واشنطن، أكد وزير الطاقة كريس رايت أن الولايات المتحدة لا تستهدف البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

وقال لقناة “سي ان ان”، إنّها “كانت ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات وقود… لا نعتزم استهداف صناعة النفط الإيرانية، أو صناعة الغاز، أو أي عنصر من عناصر صناعة الطاقة لديهم”.

هدّدت القوات المسلحة الإيرانية الأحد باستهداف منشآت نفطية في المنطقة إذا واصت إسرائيل قصف بناها للطاقة.

وقال إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم “مقر خاتم الأنبياء”، إن طهران “تتوقّع من حكومات دول مسلمة تحذير أميركا المجرمة والنظام الصهيوني الوحشي من مغبة أعمال جبانة وغير إنسانية كهذه، في أسرع وقت ممكن”.

وتابع “وإلا، فإن تدابير مماثلة ستُتّخذ في المنطقة، وإذا كنتم قادرين على تحمّل ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من مئتي دولار للبرميل، فاستمروا في هذه اللعبة”.

– “ضربة دقيقة ومحددة” –

وأكدت إيران مع دخول الحرب يومها التاسع أنها قادرة على مواصلتها لمدة ستة أشهر إضافية “على الأقل”.

واتسع نطاق الحرب بشكل غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط. وترد إيران بهجمات تستهدف الدول الخليجية حيث قواعد ومصالح أميركية. وفي لبنان، اندلعت مواجهة جديدة بين الدولة العبرية وحزب الله بعدما أطلق صواريخ عليها فجر الاثنين “ثأرا” لخامنئي.

وقصفت إيران الأحد بُنى تحتية في الخليج، فأصابت خزانات وقود في مطار الكويت الدولي وألحقت أضرارا بمحطة لتحلية المياه في البحرين.

وفي السعودية، أعلن الدفاع المدني مقتل شخصين وإصابة 12 جراء سقوط “مقذوف عسكري” في محافظة الخرج.وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع صباحا “إحباط محاولة استهداف بطائرة مسيّرة باتجاه الحي الدبلوماسي بالرياض”.

وفي الإمارات، أفادت وزارة الدفاع بأن دفاعاتها الجوية تعاملت “مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران”.

وفي البحرين، قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة “يؤسفنا ما تعرضت له بلادنا والدول الشقيقة والصديقة من اعتداءات غير مسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من قبل إيران”.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد أن غارة إسرائيلية على غرفة فندق في منطقة الروشة على واجهة بيروت البحرية أدت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة استهدفت “قادة مركزيين في (…) فيلق القدس”، وهو الوحدة المختصة بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري.

وبحسب أحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة اللبنانية، فقد أسفرت الضربات التي بدأت الإثنين عن مقتل 394 شخصا.

كما نزح أكثر من نصف مليون شخص منذ ذلك الحين، بحسب ما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد الأحد.

– تحذير من بزشكيان –

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ 3400 غارة في أسبوع واحد على إيران، بينما أفادت واشنطن بأن عدد تلك التي شنتها بلغ ثلاثة آلاف.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الأحد أنه أطلق صواريخ باتّجاه مدينتي تل أبيب وبئر السبع في إسرائيل وقاعدة جوية في الأردن.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان “إن حاول العدو استخدام أي بلد لمهاجمة أو اجتياح بلادنا، فسنضطر إلى الرد على هذا الهجوم”.

ووفقا لأحدث حصيلة أعلنها وزير الصحة الإيراني ونُشرت على منصة إكس الأحد، أدت الضربات الأميركية والإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 1200 شخص، وإصابة أكثر عشرة آلاف مدني، وهي أرقام لم يتسنَ لوكالة فرانس برس التحقق منها.

ونأت الصين وروسيا بنفسيهما إلى حدّ كبير عن الحرب رغم علاقاتهما الوثيقة مع طهران. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد إن الحرب “ما كان يجب أن تحدث” رافضا العودة إلى “شريعة الغاب” في العلاقات الدولية.

بور-جند/ب ح-ناش/