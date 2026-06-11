ترامب يريد “السيطرة” على جزيرة خرج الإيرانية

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واشنطن 11 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يريد السيطرة على جزيرة خرج، مركز البنية التحتية النفطية الإيرانية، لكنه غير متأكد من استعداد الأمريكيين لتحمل تصعيد كبير في الحرب.

وأضاف في مقابلة مع فوكس نيوز “ما أفضله دائما هو الاستيلاء على جزيرة خرج… هذا ما أفضله. لا أعرف ما إذا كانت أمريكا قادرة على تحمل ذلك”.

ولا تزال إيران تغلق فعليا مضيق هرمز بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، وهو طريق إمداد حيوي لشحنات النفط والغاز. ولا تزال تحتفظ أيضا بمخزونها من اليورانيوم المخصب.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات جوية اليوم الخميس لليوم الثاني، في تصعيد للأعمال القتالية قوض آفاق إنهاء سريع للحرب.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران مجددا بضربات مكثفة، لكنه يفضل عدم استهداف الجسور ومحطات توليد الطاقة.

وذكر في برنامج فوكس آند فريندز “سيكون هناك المزيد من القصف الليلة. سيكون أكبر.. أكبر وأقوى”.

ورغم خطط شن المزيد من الضربات، قال ترامب إن الولايات المتحدة ما زالت تتفاوض مع إيران للتوصل إلى اتفاق.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على سؤال بشأن ما إذا كان وقف إطلاق النار المتفق عليه في أبريل نيسان لا يزال ساريا.

وقال مصدران إيرانيان ومسؤولون غربيون إن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق سلام مبدئي شهدت تكثيفا للجهود.

وعبر ترامب عن إحباطه من التغطية الإعلامية لحرب إيران، وكذلك من تعنت إيران.

وقال ترامب “الأمر كله جنوني”. وأضاف: “هم في حالة خضوع بالفعل. هم فقط لا يدركون ذلك بعد”.

وأدت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران يوم 28 فبراير شباط إلى مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان، وتسببت في رفع أسعار النفط العالمية.

(إعداد محمود سلامة ومحمود رضا مراد للنشرة العربية )