مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

ترامب يريد إطلاق مشروع خط أنانيب غاز في ألاسكا موجه لآسيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينوي قريبا استكمال مشروع خط أنانيب غاز في ألاسكا من شأنه السماح بإمداد “اليابان وكوريا ودول أخرى” بالغاز.

وقال خلال أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض “تعمل حكومتي على مشروع خط انابيب ضخم في ألاسكا من بين الأكبر في العالم، يمكن لليابان وكوريا ودول أخرى أن تكون شريكة فيه معنا (..) كل شيء جاهز”.

وسبق للرئيس الأميركي أن طرح مشروع خط انابيب الغاز هذا بحضور رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا مطلع شباط/فبراير وأكد ترامب يومها أن اليابان تعهدت شراء “كميات قياسية” من الغاز الطبيعي الأميركي.

وأضاف يومها “نناقش مشروع خط انابيب غاز من ألاسكا وهي النقطة الأقرب” لتسليم الغاز إلى اليابان.

وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية في تايوان قالت في بيان إن شركة النفط والغاز العامة (سي بي سي كوربوريشن) أعربت عن “اهتمامها الكبير بالغاز الطبيعي من ألاسكا. وستواصل الشركة تقييم جدوى ذلك وهي مستعدة لزيادة مشترياتها”.

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية الثلاثاء إنها تجري محادثات بشأن هذا المشروع. وأفاد مسؤول في الوزارة وكالة فرانس برس “نظرا إلى اهتمام الولايات المتحدة الكبير نجري محادثات نشطة لكن حتى الآن ما من شيء ملموس يمكن إعلانه”.

ودونالد ترامب من كبار المدافعين عن استخدام مصادر الطاقة الأحفورية، وأعلن منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض “حالة طوارئ” في مجال الطاقة لتعزيز انتاج المحروقات في الولايات المتحدة.

ومن الإجراءات التي اتخذها في هذا الشأن، وقع الرئيس الجمهوري مرسوما يلغي قرار منع إجراء عمليات حفر جديدة في منطقة بحرية واسعة اتخذه سلفه الديموقراطي جو بايدن.

ويشمل القرار خصوصا ألاسكا، لكن لجأت جمعيات إلى القضاء معتبرة أن الرئيس لا يحق له العودة عن قرار اتخذه سلفه لحماية هذه المناطق من دون المرور بالكونغرس.

في العام 2019، حكم قاض فدرالي في ألاسكا بعدم قانونية قرار اتخذه ترامب في ولايته الأولى برفع حظر إجراء عمليات حفر نفطية وغازية في الأطلسي والقطب الشمالي كان قرره سلفه باراك أوباما.

وأعربت دول أخرى مثل الفيليبين عن اهتمامها بالحصول على إمدادات من الغاز الطبيعي المسال من ألاسكا.

وقال دونالد ترامب إن كلا من الدول المعنية تعهدت “القيام باستثمارات بآلاف مليارات الدولارات” في إطار هذا المشروع لكن لم تقم أي حكومة أجنبية حتى الآن باعلان محدد بهذا الشأن. 

الس/غ ر/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية