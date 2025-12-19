The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب يستأنف أمرا قضائيا بإعادة تمويل جامعة هارفرد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا قضائيا أعاد إلى حد كبير التمويل الذي قطعته عن جامعة هارفرد، على خلفية اتهامات بتفشي معاداة السامية والانحياز في المؤسسة المرموقة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي، اتّهم ترامب عمداء جامعات أميركية بالضلوع في نشر أيديولوجيا “اليقظة” (ووك)، وهو مصطلح كثيرا ما يستخدمه المحافظون للإساءة الى الأفكار التقدمية.

كذلك، اتهمت إدارته هذه الجامعات بعدم توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود أو الإسرائيليين أثناء الاحتجاجات التي جرت في جامعاتهم للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبناء على ذلك، جمّدت ما يزيد قليلا على 2,6 مليار دولار من المنح الفدرالية لهارفرد، تشمل الرعاية الصحية، وألغت شهادة “سيفيس” التي يتم عبرها السماح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.

وفي أيلول/سبتمبر، أمرت قاضية في بوسطن بإلغاء قرار تجميد التمويلات، “باعتبارها تنتهك التعديل الأول” من الدستور.

وفي مذكرة موجزة للمحكمة في وقت متأخر الخميس، كتب محامو الإدارة الأميركية أنّ “المدعى عليهم يستأنفون (الحكم) أمام محكمة استئناف أميركية…”.

ولم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع أمام الاستئناف.

وشكل الطلاب الدوليون 27 في المئة من إجمالي عدد الطلاب المسجّلين في جامعة هارفرد للعام الدراسي 2024-2025، وهم مصدر رئيسي لدخلها.

غو/ناش/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية