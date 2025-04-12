The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

ترامب يستبدل صورة أوباما بلوحة تمثله

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

 استبدل دونالد ترامب صورة الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما في البيت الأبيض بلوحة تظهره وهو ينجو من محاولة اغتيال.

 نقل الجمهوري البالغ 78 عاما صورة الرئيس الديموقراطي والرئيس الأميركي الأسود الوحيد إلى الجانب الآخر من ردهة المدخل الرئيسي للبيت الأبيض. 

تعد هذه الخطوة غير مألوفة للغاية بالنسبة لرئيس في السلطة، إذ ينتظر معظم الرؤساء حتى مغادرة مناصبهم قبل تعليق صورهم في المبنى التاريخي الذي شيد قبل 200 عام.

وكتب البيت الأبيض في منشور على اكس “بعض الأعمال الفنية الجديدة في البيت الأبيض”، إلى جانب مقطع فيديو لأشخاص يمرون أمام صورة ترامب الجديدة في المكان المجاور للدرج الرئيسي حيث كانت صورة أوباما معلقة سابقا.

تظهر  اللوحة الجديدة اللحظة عندما رفع ترامب، وهو ملطخ بالدماء، قبضته وصاح “كافح” بعدما أطلق عليه مسلح النار وأصابه بشكل طفيف في أذنه في بتلر في بنسلفانيا، في تموز/يوليو 2024.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أنه لا تتوافر لديه معلومات فورية عن الفنان الذي رسمها. 

تشبه اللوحة إلى حد كبير صورة لتلك اللحظة التقطتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء.

نشر عدد من مسؤولي البيت الأبيض لاحقا صورا للوحة  ترامب الجديدة، مع عرض صورة أوباما في مكان قريب. 

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ في منشور على اكس  “نقلت صورة أوباما بضعة أقدام فقط”، بينما قال لأحد منتقدي هذه الخطوة “اصمت أيها الأحمق”. جرت العادة أن يغيّر رؤساء الولايات المتحدة صور أسلافهم، مع الاحتفاظ بصور أحدث شاغلي المنصب في قاعة المدخل الرئيسي.

دك/شي/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية