ترامب يستقبل السبت حلفاء في أميركا اللاتينية

يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت حلفاء له في أميركا اللاتينية في أحد ممتلكاته في فلوريدا (جنوب)، وذلك في خضم الحرب الاميركية الاسرائيلية على إيران.

ومن المتوقع أن يحضر هذه القمة التي تحمل اسم “درع الأميركيتين” 12 رئيسا، بعضهم متحمّس للخطاب القومي للرئيس الأميركي، من بينهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ونظيراه الإكوادوري دانيال نوبوا والسلفادوري نجيب بوكيلي.

ولن تكون رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بين الحاضرين.

ومن المتوقع أن تهيمن الحرب في الشرق الأوسط واستراتيجية ترامب في أميركا اللاتينية على القمة. 

وكان الملياردير الجمهوري (79 عاما) قال إنّه سيطبّق في إيران الطريقة ذاتها التي اتبعها في فنزويلا، معتبرا أنّ هذا الأمر سيجري “بسهولة كبيرة”.

وبعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية، قررت إدارة ترامب التعامل مع نائبة الرئيس السابقة ديلسي رودريغيز، وخصوصا في مسائل النفط.

كذلك، أكد ترامب مجدداً أنه بعد الهجوم على إيران ستكون “مسألة وقت فقط” قبل أن يركز اهتمامه بكوبا، حيث أكد أن السلطة ستسقط قريبا.

من ناحية أخرى، من المتوقّع أن تؤكد واشنطن خلال القمة طموحاتها في مواجهة اتساع نفوذ بكين في أميركا اللاتينية، وذلك قبل أسابيع قليلة من زيارة ترامب للصين.

والدول الممثلة السبت هي الأرجنتين والسلفادور والإكوادور وبوليفيا وكوستا ريكا وجمهورية الدومينيكان وغينيا وهندوراس وبنما وباراغواي وتشيلي وترينيداد وتوباغو.

