The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض يوم‭ ‬الاثنين في تتويج لعام مفصلي لسوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من ستيف هولاند وتيمور أزهري

واشنطن/الرياض (رويترز) – يتوج لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين عاما مفصليا للرئيس السوري الذي كان حتى فترة قريبة قائدا لمجموعة من المسلحين قبل أن يقود الإطاحة بالرئيس الاستبدادي الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

ويقوم الشرع بزيارات خارجية منذ ذلك الحين في إطار سعيه لإنهاء عزلة سوريا الدولية.

ومن المقرر أن يستقبل ترامب الشرعَ في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، بعد ستة أشهر من أول لقاء بينهما في السعودية، وبعد أيام فقط من إعلان واشنطن أن القيادي السابق بتنظيم تابع للقاعدة لم يعد “إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص”.

وتولى الشرع (42 عاما) مقاليد الأمور في سوريا العام الماضي بعد أن شن مقاتلون إسلاميون بقيادته هجوما خاطفا انطلاقا من الجيب الذي كانوا يسيطرون عليه في شمال غرب سوريا وتمكنوا من خلاله وفي غضون أيام فقط من الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الذي حكم سوريا لفترة طويلة في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

ومنذ ذلك الحين، تتطور تحالفات سوريا بوتيرة مذهلة بعيدا عن حليفي الأسد الرئيسيين إيران وروسيا وباتجاه تركيا والخليج وواشنطن.

ومن المرجح أن يكون الأمن على رأس أولويات الاجتماع المرتقب يوم الاثنين.

وتتوسط الولايات المتحدة في محادثات بين سوريا وإسرائيل بشأن اتفاق أمني محتمل. وذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تخطط لإقامة وجود عسكري في قاعدة جوية في دمشق.

ومن المقرر أيضا أن تنضم سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ومن الممكن أن يتم الإعلان عن ذلك رسميا في اجتماع البيت الأبيض يوم الاثنين.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية