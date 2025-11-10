ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض يوم‭ ‬الاثنين في تتويج لعام مفصلي لسوريا

2دقائق

من ستيف هولاند وتيمور أزهري

واشنطن/الرياض (رويترز) – يتوج لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين عاما مفصليا للرئيس السوري الذي كان حتى فترة قريبة قائدا لمجموعة من المسلحين قبل أن يقود الإطاحة بالرئيس الاستبدادي الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

ويقوم الشرع بزيارات خارجية منذ ذلك الحين في إطار سعيه لإنهاء عزلة سوريا الدولية.

ومن المقرر أن يستقبل ترامب الشرعَ في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، بعد ستة أشهر من أول لقاء بينهما في السعودية، وبعد أيام فقط من إعلان واشنطن أن القيادي السابق بتنظيم تابع للقاعدة لم يعد “إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص”.

وتولى الشرع (42 عاما) مقاليد الأمور في سوريا العام الماضي بعد أن شن مقاتلون إسلاميون بقيادته هجوما خاطفا انطلاقا من الجيب الذي كانوا يسيطرون عليه في شمال غرب سوريا وتمكنوا من خلاله وفي غضون أيام فقط من الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الذي حكم سوريا لفترة طويلة في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

ومنذ ذلك الحين، تتطور تحالفات سوريا بوتيرة مذهلة بعيدا عن حليفي الأسد الرئيسيين إيران وروسيا وباتجاه تركيا والخليج وواشنطن.

ومن المرجح أن يكون الأمن على رأس أولويات الاجتماع المرتقب يوم الاثنين.

وتتوسط الولايات المتحدة في محادثات بين سوريا وإسرائيل بشأن اتفاق أمني محتمل. وذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تخطط لإقامة وجود عسكري في قاعدة جوية في دمشق.

ومن المقرر أيضا أن تنضم سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ومن الممكن أن يتم الإعلان عن ذلك رسميا في اجتماع البيت الأبيض يوم الاثنين.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)