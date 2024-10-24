ترامب يشبّه الاتحاد الأوروبي بـ”صين مصغّرة” على المستوى التجاري

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شبّه المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب الخميس الاتحاد الأوروبي بـ”صين مصغّرة” على المستوى التجاري باتباعه سياسات حمائية.

وندد الرئيس الأميركي السابق خلال مقابلة إذاعية قائلا “إنهم لا يأخذون سياراتنا، ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية، ولا يأخذون أي شيء”.

وحذّر قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية “لدينا عجز قدره 312 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي”.

وتابع دونالد ترامب “كما تعلمون، الاتحاد الأوروبي عبارة عن صين مصغّرة، ولكنه ليس صغيرا جدا”.

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