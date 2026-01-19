ترامب يشترط سعرا باهظا لقاء منح مقعد دائم في “مجلس السلام”

قابل عدد من قادة الدول الدعوة التي وجّهها إليهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمشاركة في “مجلس السلام” الذي اقترحه، بتحفظ الاثنين، على خلفية طلبه دفع مبلغ مالي ضخم للحصول على مقعد دائم، فيما شبه خبراء المشروع بنسخة من الأمم المتحدة قائمة على دفع رسوم.

وأُنشئ المجلس في البداية بهدف الإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أنه وبحسب “ميثاق” حصلت عليه وكالة فرانس برس، سيضطلع بمهام أوسع تتمثل في المساهمة بحل النزاعات المسلحة في العالم. وسيتعين على كل دولة مدعوة دفع مليار دولار لقاء الحصول على مقعد دائم فيه.

وقال مصدر في الحكومة الكندية لفرانس برس “لن تدفع كندا لقاء الحصول على مقعد في المجلس، ولم يتم طلب ذلك من كندا في الوقت الراهن”.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء مارك كارني لا يزال “يعتزم قبول الدعوة”.

من جهتها أعلنت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، أنها “لا تعتزم تلبية” دعوة الانضمام إلى “مجلس السلام” في هذه المرحلة.

وقالت أوساط الرئيس إيمانويل ماكرون لفرانس برس إن هذه المبادرة “تثير تساؤلات جوهرية، لا سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ وهيكلية الأمم المتحدة التي لا يمكن بأي حال التشكيك فيها”.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن الملك محمد السادس قبل الدعوة للانضمام الى المجلس.

وقالت في بيان إن الملك “أشاد بالتزام ورؤية الرئيس دونالد ترامب للنهوض بالسلام، وأعلن الرد بالإيجاب على الدعوة”، مضيفة أن “المملكة المغربية ستعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي لمجلس السلام”.

– القائد ترامب –

وينتقد ميثاق المجلس “المقاربات والمؤسسات التي فشلت مرارا” في إشارة واضحة إلى الأمم المتحدة، ويدعو إلى التحلّي بـ”الشجاعة” من أجل “الانفصال عنها”، ما يدفع للاعتقاد بأن “مجلس السلام” قد يبدو طرحا بديلا عنها.

وأشار “الميثاق” المؤلف من ثماني صفحات والمرسل الى الدول المدعوة، وحصلت عليه فرانس برس الاثنين، إلى أن “مجلس السلام” سيتولى مهمة “تعزيز الاستقرار” على مستوى العالم.

ولفت فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين إلى أن مجلس الأمن أقر إنشاء “مجلس السلام” المنصوص عليه في خطة ترامب للسلام في غزة، ولكن “لهذا الغرض تحديدا”، في إشارة إلى القطاع الفلسطيني المدمّر جراء عامين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وشددت لانيس كولينز، المتحدثة باسم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن ثمة “منظمة عالمية متعددة الأطراف مسؤولة عن قضايا السلام والأمن، وهي الأمم المتحدة”.

وبحسب ما ورد في “الميثاق” سيكون ترامب أول رئيس لـ”مجلس السلام”، مع صلاحيات واسعة جدا.

وأضاف الميثاق أنّ “كل دولة عضو تتمتع بولاية مدتها القصوى ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيّز التنفيذ، قابلة للتجديد من جانب الرئيس. ولا تسري هذه الولاية التي تبلغ ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تدفع أكثر من مليار دولار نقدا إلى مجلس السلام خلال السنة الأولى التي تلي دخول الميثاق حيّز التنفيذ”.

– “نادٍ حصري” –

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن بول ويليامز، لفرانس برس، أن الدعوة للانضمام إلى المجلس تعكس محاولة ترامب تحويله “إلى بديل مدفوع عن مجلس الأمن الدولي، حيث يمارس وحده حق النقض (الفيتو)”.

من جانبه، قال دانيال فورتي، المسؤول عن الشؤون المرتبطة بالأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية “لا أحد ينكر أن التشكيلة الحالية لمجلس الأمن، بأعضائه الخمسة الدائمين المنبثق عن الحرب العالمية الثانية، لم تعد تعكس واقع الشؤون العالمية”.

أضاف “لكن بيع مقاعد دائمة علنا في نادٍ حصري يبعث بإشارة مقلقة جدا” بشأن ما “قد تؤول إليه الدبلوماسية في المستقبل”.

وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت دول وقادة تلقيهم دعوات للانضمام إلى المجلس من دون التطرق إلى نيتهم قبول الدعوة أو رفضها، ومن بين هؤلاء القادة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني.

وبحسب دانيال فورتي، “تم توجيه دعوات إلى ما لا يقل عن 60 رئيس دولة للانضمام إلى المجلس”.

ويعد ترامب من أشد منتقدي الأمم المتحدة، وعلى غرار ما أقدم عليه خلال ولايته الأولى، أمر منذ عودته إلى السلطة في مطلع العام 2025، بانسحاب بلاده من عدد من المنظمات الدولية المرتبطة بها، وبينها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية.

