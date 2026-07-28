ترامب يشيد بالمحادثات “الجيدة” بشأن إيران ويكرر التهديد

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واشنطن 28 يوليو تموز (رويترز) – جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تهديداته باستهداف موقع بيكاكس ماونتن بالإضافة إلى جسور وأهداف مدنية أخرى في إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية، لكنه ذكر في الوقت نفسه أن المحادثات مثمرة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إنه يريد تجنب استهداف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران قدر الإمكان.

وقال ترامب “إنه توازن دقيق جدا جدا. لذا أعتقد أننا في موقف قوي للغاية الآن. إنهم يدركون أنني سأقدم على فعل ذلك ما لم يبرموا اتفاقا. لا يمكننا السماح لهم بنقض الاتفاقات بعد الآن”.

وقال متحدثا عن إيران “أجرينا بعض المحادثات الجيدة للغاية”.

ولدى سؤال ترامب بشأن تقارير تفيد بأن نتنياهو يعتزم مناقشة أعمال جارية في موقع مرتبط ببرنامج طهران النووي يعرف باسم بيكاكس ماونتن خلال لقائهما، قال الرئيس الجمهوري مشيرا إلى نتنياهو “لست بحاجة لأن يخبرني بيبي (نتنياهو) بذلك. بيبي يخبرني بهذا لأنه يريد مني أن أظل منخرطا في الأمر”.

وأضاف ترامب “أنا على دارية كاملة بما يجري في بيكاكس ماونتن. ليست مشكلة كبيرة. دمرنا مواقعهم النووية، وسيتعين علينا تدمير بيكاكس ماونتن ما لم نتوصل إلى اتفاق. إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسندمره بسهولة بالغة”.

وبيكاكس ماونتن منشأة محصنة مدفونة تحت الأرض بالقرب من موقع نووي رئيسي في طهران.

(إعداد مروة غريب وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)