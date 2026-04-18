ترامب يشير إلى “بعض الأخبار الجيدة” بشأن إيران
18 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن هناك “أخبارا جيدة” بشأن إيران، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
وصرح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “تلقينا أخبارا جيدة منذ عشرين دقيقة، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام في الشرق الأوسط مع إيران”.
وأضاف ترامب، ردا على سؤال حول ماهية هذه الأخبار الجيدة “ستسمعون عنها. أعتقد أنها خطوة ضرورية، ومنطقية، وأعتقد أنها ستحدث. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أنه سيحدث”.
