ترامب يصف النهاية المتوقعة للإغلاق الحكومي بأنها “انتصار كبير جدا” للجمهوريين

afp_tickers

6دقائق

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن النهاية المتوقعة للإغلاق الحكومي الأميركي الأطول على الإطلاق ستكون “انتصارا كبيرا جدا” للجمهوريين بعدما انضم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الاثنين إلى صفوفهم لتتم الموافقة بستين صوتا مقابل أربعين على نص التسوية، ما أثار تنديدا داخل صفوف الحزب الديموقراطي المنقسم.

ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، أول يوم للإغلاق، لم يحصل أكثر من مليون موظف فدرالي على أجورهم، بينما تعطّلت الميّزات والخدمات الحكومية بشكل متزايد.

وبدأت التداعيات تزداد على حركة الملاحة الجوية في الأيام الأخيرة مع إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية يوميا، ما فاقم الضغوط السياسية لوضع حد للجمود القائم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي إن الإغلاق سينتهي “سريعا جدا.. الاتفاق جيد جدا”.

وفي وقت لاحق، رأى ترامب خلال كلمة ألقاها في مقبرة أرلينغتون الوطنية بمناسبة يوم المحاربين القدامى أن النهاية الوشيكة للإغلاق تمثّل “انتصارا كبيرا جدا” للجمهوريين.

وبعد التصويت، كتب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون على “إكس” أنه سعيد بدعم “المسار باتّجاه إنهاء هذا الإغلاق الذي لا داعي له بطريقة مسؤولة يتم بموجبها دفع أجور العمال الفدراليين سريعا وإعادة فتح الحكومة الفدرالية”.

وتحدّث السناتور الديموقراطي جون فيترمان الذي صوّت لدعم مشروع القانون الجمهوري عن قراره ليل الاثنين.

وقال “أطعموا الجميع. ادفعوا لجيشنا وعمالنا الحكوميين وشرطة الكابيتول. ضعوا حدا للفوضى في المطارات. الوطن فوق الحزب”.

وبعد تمرير مشروع قانون التمويل الموقت في مجلس الشيوخ، يحال النص حاليا إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه، علما بأن الجمهوريين يهيمنون على هذا المجلس أيضا.

ويتوقع أن ينعقد المجلس مجددا في موعد أقربه الأربعاء، نظرا إلى أن الثلاثاء يوم عطلة وطنية.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحافيين الاثنين “يبدو لنا هذا الصباح بأن الكابوس الوطني الطويل الذي عشناه شارف أخيرا على الانتهاء، ونشعر بالامتنان لذلك”.

وأضاف “يبدو أخيرا أن بعض الديموقراطيين على الأقل على استعداد للقيام بما يطالبهم به الجمهوريون والرئيس ترامب وملايين الأميركيين الذين يعملون بكد، منذ أسابيع”.

وأكد أن المجلس الذي علّق جونسون جلساته على مدى فترة الخلاف سينعقد مجددا هذا الأسبوع.

وأشاد ترامب في كلمته في مقبرة أرلينغتون بجهود جونسون وثون. وتوجّه بالقول إلى جونسون الذي كان حاضرا “تهانينا لك ولجون وللجميع على هذا الانتصار الكبير جدا”.

وأضاف “نحن نعيد فتح بلدنا، ولم يكن ينبغي إغلاقه إطلاقا”.

– أوباماكير –

ويعد مطلب الديموقراطيين تمديد إعانات الرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها نهاية العام في صلب الخلاف الذي شهده مجلس الشيوخ. وأصر الجمهوريون على أن أي مفاوضات يجب أن تتم بعد إنهاء الإغلاق الحكومي.

وستتضاعف التكاليف بالنسبة لملايين الأميركيين الذي حصلوا على التأمين الصحي عبر برنامج “أوباماكير” حال عدم تمديد الإعانات.

ومن شأن اتفاق الأحد أن يعيد فتح الحكومة حتى كانون الثاني/يناير مع تمويل بعض البرامج للعام المالي بأكمله. كما أنه يلغي بعض قرارات إدارة ترامب بفصل موظفين فدراليين.

ويعيد مشروع القانون تمويل برنامج “سناب” للإعانات الغذائية الذي يدعم أكثر من 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المتدني.

ورغم أن القيادة الجمهورية لمجلس الشيوخ وافقت على إجراء تصويت في نهاية المطاف على الرعاية الصحية، إلا أن ذلك لا يضمن تمديد الإعانات المرتبطة بها.

وقال ثون في وقت متأخر الأحد “بعد 40 يوما من الضبابية، يسعدنا حقا أن يكون بإمكاننا الإعلان أن برامج التغذية ومحاربينا القدامى وغير ذلك من الأولويات الأساسية ستحصل على تمويلها للعام بأكمله”.

– انقسام في أوساط الديموقراطيين –

وقالت السناتورة جين شاهين التي كانت من بين الديموقراطيين الثمانية الذين دعموا النص إن مجلس الشيوخ “قام بخطوة كبيرة إلى الأمام باتّجاه حماية الرعاية الصحية لعشرات ملايين الأميركيين”.

وأشارت إلى أن الحكومة ستمنح الديموقراطيين، رغم كونهم أقلية، سلطة الدعوة إلى تصويت على مشروع قانون الرعاية الصحية.

لكن تمديد الإعانات غير مضمون وأثارت الخطوة حفيظة أعضاء الحزب الذين فضّلوا التمسك بمواقفهم.

ووصف حاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم التحرّك على “إكس” بأنه “مثير للشفقة”.

كما صوّت زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بـ”لا”، قائلا إنه لا يمكنه “بحسن نية” دعم نص “لا يتعامل مع أزمة الرعاية الصحية”.

وشدد على أن “هذه المعركة ستستمر ويجب أن تستمر”.

وانتقد بعض النواب شومر نفسه لفشله في إبقاء الديموقراطيين موحّدين.

وقال ممثل ماساتشوستس سيث مولتون “الليلة تعد مثالا آخر على سبب حاجتنا إلى قيادة جديدة”.

رلي/لين- ب ح/