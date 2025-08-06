ترامب يصف لقاء مبعوثه مع بوتين بأنه “مثمر للغاية”

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أثنى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأربعاء على المحادثات التي أجراها موفده ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، واصفا إياها بأنها “مثمرة للغاية”، إلا أن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أنه ما زال متوقعا فرض عقوبات على الشركاء التجاريين لروسيا.

وكان ترامب الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية إنهاء الحرب في أوكرانيا سريعا، قد حدّد لروسيا مهلة تنتهي الجمعة لتحقيق تقدّم على مسار السلام وإلا مواجهة عقوبات جديدة.

ووصف الكرملين المحادثات التي عقدت في موسكو الأربعاء واستمرت ثلاث ساعات بين ويتكوف وبوتين بـ”البنّاءة”، وذلك قبل يومين من انقضاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “تم إحراز تقدم كبير”، في الاجتماع، لكن بعد دقائق، قال مسؤول أميركي رفيع إنه لا يزال متوقعا فرض “عقوبات ثانوية” الجمعة.

ولاحقا، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترامب “منفتح على أن يلتقي في الوقت نفسه الرئيس بوتين والرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي”، موضحة أن “الروس أبدوا رغبتهم في لقاء” الرئيس الأميركي.

وجرت بين روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات تفاوضية في اسطنبول، لكن من دون تحقيق أي اختراق على مسار التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل استمرار التباعد الكبير في موقفي البلدين.

وهاجمت روسيا أوكرانيا في تموز/يوليو بعدد قياسي من المسيّرات مع مواصلتها تحقيق تقدم ميداني في الأراضي الأوكرانية.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين، للصحافيين إن “محادثات مفيدة جدا وبنّاءة جرت” مع ويتكوف بشأن أوكرانيا والعلاقات الروسية الأميركية، مؤكدا أن موسكو “وجّهت رسائل معيّنة” في ما يتعلق بملف أوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس” بأن الاجتماع استمر “نحو ثلاث ساعات”.

لاحقا، أعلن الرئيس الأوكراني أنه تحدث هاتفيا إلى نظيره الأميركي، بعد زيارة ويتكوف لموسكو.

وقال إن “قادة أوروبيين شاركوا” في هذه المباحثات.

بعيد ذلك، أفاد مصدر أوكراني فرانس برس بأن الاتصال الهاتفي شارك فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي الكسندر ستوب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

– تلويح بالعقوبات –

لم يعلن البيت الأبيض رسميا ماهية العقوبات التي قد يفرضها على روسيا، لكن ترامب سبق أن هدّد بفرض “رسوم جمركية ثانوية” تستهدف شركاء روسيا التجاريين مثل الصين والهند.

والأربعاء، وقّع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يضيف رسوما جمركية على السلع الهندية بنسبة 25 في المئة، وذلك “ردا على استمرار شراء النفط الروسي”، وفق ما أعلن البيت الأبيض على منصة اكس.

ومن شأن استهداف شركاء روسيا، مثل الصين والهند، أن يؤدي إلى خنق الصادرات الروسية، ولكنه يهدد أيضا بإحداث اضطرابات دولية كبيرة.

وكان ترامب أشار الثلاثاء إلى أنه سينتظر ما ستؤول إليه المحادثات في موسكو قبل المضي قدما في فرض عقوبات جديدة.

وقال في تصريح لصحافيين “لنر ما سيحدث. وحينها سنتخذ القرار”.

من دون تسمية الرئيس الأميركي صراحة، ندّد الكرملين الثلاثاء بـ “التهديدات” بزيادة التعرفات على شركاء روسيا التجاريين ووصفها بأنها “غير مشروعة”.

أوقعت الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا منذ إطلاقها في شباط/فبراير 2022 عشرات آلاف القتلى ودمّرت مساحات شاسعة من البلاد وهجّرت الملايين.

وتطالب موسكو بأن تتخلّى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها روسيا بقرار أحادي سنة 2014.

وإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقّي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة وتطالب من جهتها بسحب القوّات الروسية وبضمانات أمنية غربية.

ودعا زيلينسكي في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي بعيد وصول ويتكوف إلى موسكو إلى “تكثيف جميع أدوات الضغط التي تتمتع بها الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة السبع” ضد روسيا.

– تهديدات نووية –

بالرغم من الضغوط المتزايدة التي تمارسها واشنطن، تواصل روسيا هجومها على أوكرانيا.

وأدت ضربات بمسيرات روسية الأربعاء إلى مقتل شخصين واصابة 12 آخرين في مخيم صيفي بمنطقة زابوريجيا (جنوب).

وقال حاكم المنطقة إيفان فيدوروف على تلغرام “قُتل شخصان” وأصيب 12 آخرون، بينهم طفلان على الأقل.

وفي روسيا، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض 51 مسيرة أوكرانية ليل الثلاثاء الأربعاء.

وعندما سأله الصحافيون عن الرسالة التي يحملها ويتكوف إلى موسكو وما إذا كان هناك أي شيء يمكن لروسيا أن تفعله لتجنب العقوبات، أجاب ترامب “نعم، التوصل إلى اتفاق يوقف تعرض الناس للقتل”.

وكان المتحدث باسم الكرملين قال الإثنين إنه يعتبر المحادثات مع ويتكوف “مهمّة ومفيدة”، مثمّنا الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع.

تأتي الزيارة في ظلّ توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن إثر قرار ترامب الجمعة نشر غواصتين نوويتين عقب سجال عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي.

ولم يحدد الرئيس الأميركي المكان الذي سيتم إرسال الغواصات إليه بالضبط، أو ما إذا كانت ستعمل بالطاقة النووية أو تحمل رؤوسا نووية.

ودعا الكرملين الإثنين إلى “توخي الحذر الشديد” إزاء التهديدات النووية.

ولاحقا أعلنت موسكو رفع القيود” الذاتية التي كانت تفرضها على نشر الأسلحة المتوسطة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية، ما يشير إلى إمكان نشر هذه الأسلحة ردا على نشر الغواصتين النوويتين الأميركيتين.

بور/ريم-لين-ود/ب ق