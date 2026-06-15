ترامب يصل إلى قمة مجموعة السبع على وقع تساؤلات بشأن الاتفاق مع إيران

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وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين لحضور قمة قادة دول مجموعة السبع في فرنسا في وقت يأمل حلفاؤه بأن يؤدي الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت.

وهبطت طائرة “اير فورس وان” التي تقل ترامب في المطار في مدينة جنيف السويسرية التي توجّه منها إلى منتجع إيفيان الفرنسي القريب لحضور القمة بضيافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبعدما احتفل بعيد ميلاده الثمانين عبر متابعة مباريات في الفنون القتالية المختلطة داخل قفص أقيم في حديقة البيت الأبيض في الليلة السابقة، قال ترامب “دعوا النفط يتدفق” بعدما أعلن بأنه تم التوصل إلى “مذكرة تفاهم” مع إيران.

ويواجه ماكرون مهمة دقيقة في استضافته الرئيس الأميركي الذي يصعب التنبّؤ بمواقفه وقراراته في معظم الأحيان. وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية نسبتها 100 في المئة على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين ما لم تلغ باريس ضريبة على الخدمات الرقمية.

ولن يكون ملف إيران الموضوع الوحيد الشائك خلال القمة، إذ يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتبارا من الثلاثاء، على أمل الضغط لتحقيق تقدّم في اتّجاه وضع حد للحرب الروسية على بلاده.

وحمّلت أوكرانيا الاثنين روسيا المسؤولية عن وابل من الصواريخ أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وتسبب باندلاع حريق في كاتدرائية شهيرة في كييف.

– “كل ما بوسعنا” –

وفي ما يتعلّق بالرسوم الإيرانية المحتملة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، شددت طهران الاثنين على أنها ستفرض ما وصفتها بأنها رسوم خدمات بحرية وقالت إنها لن تصفها بالرسوم على العبور.

وقال ماكرون لمحطة “تي إف 1” التلفزيونية “إننا ندافع عن القانون الدولي وسنبذل كل ما بوسعنا حتى لا تكون هناك رسوم”.

وأضاف “لا ينبغي بأن تكون هناك أي رسوم أو غيرها لإثراء أولئك في السلطة” في إيران.

ولم يجر الكشف علنا عن تفاصيل الاتفاق الأميركي-الإيراني.

وأفاد مسؤول في الإدارة الأميركية الاثنين بأن ترامب ونائبه جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقّعوا الاتفاق إلكترونيا.

وأكد ماكرون أنه تم التوقيع على الاتفاق “إلكترونيا”، مع وجود نقاط إضافية لم تُستكمل بعد من المقرر “الانتهاء منها” الجمعة.

ويأمل القادة الأوروبيون بأن يُعاد فتح مضيق هرمز بعدما تسببت القيود الإيرانية على حركة الملاحة أثناء الحرب بارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وسيحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، القمة لمناقشة مسألة إيران الثلاثاء.

– إقبال عدد كبير من القادة المدعوين –

وتسعى فرنسا إلى توسيع دائرة مجموعة السبع لتشمل دولاً أخرى غير كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا من أوائل الضيوف الذين وصلوا وسينضم إليه قادة آخرون من غير بلدان مجموعة السبع بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وبعيداً عن السياسة، يشارك سام ألتمان رئيس شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة أوبن إيه آي، وداريو أمودي رئيس شركة أنثروبيك، وآرثر مينش من شركة ميسترال إيه آي الأوروبية المنافِسة، في غداء الأربعاء يخصّص لبحث حماية القاصرين في المجال الرقمي.

وقال ماكرون في تسجيل مصوّر نشر على “إنستغرام” إن “الهدف هو التوصل إلى اتفاقيات جديدة وتوافقات بين بلدان مجموعة السبع وشركائها… للتوصل إلى حلول مشتركة وخفض التوتر في العالم وتحسين وضع اقتصاداتنا”.

وفُرضت إجراءات أمنية واسعة النطاق من أجل القمة شملت نشر آلاف من عناصر الشرطة والجيش، في عملية تمتد إلى سويسرا المجاورة حيث وقعت مواجهات الأحد بين الشرطة ومتظاهرين.

– “لم تكن مستعدة” –

ويسعى القادة الأوروبيون وكندا لتذكير ترامب بأهمية الضغط على روسيا لحضها على قبول السلام بشروط أوكرانيا، بعد أكثر من أربع سنوات على غزوها الدولة المجاورة.

ودعا زيلينسكي الاثنين إلى رد “حاسم وملموس” من قادة مجموعة السبع على آخر موجة ضربات روسية.

وكشف بأنه اقترح عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة السبع، لكن موسكو “لم تكن مستعدة” لذلك.

أكد ترامب الاثنين أن بإمكانه القيام “بشيء ما” بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن زيلينسكي وبوتين “منفتحان” على الفكرة.

ويبدأ ترامب زيارته بمحادثات مع ماكرون الاثنين من الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش، يليها عشاء عمل مع جميع المشاركين.

وسيُمدد ترامب بصورة غير اعتيادية إقامته في فرنسا لتناول العشاء مع ماكرون في قصر فرساي قرب باريس الأربعاء بعد انتهاء قمة مجموعة السبع.

وشدد ماكرون على أن الوجبة لن تكون مجرّد “عشاء احتفالي”، ورأى بأن على ترامب “البقاء حتى نهاية” القمة، بخلاف ما كان عليه الحال في النسخة السابقة التي استضافتها كندا حيث غادر الرئيس الأمريكي مبكرا.

سجو/غد-لين/ناش