ترامب يطالب إسرائيل بعدم إلقاء المزيد من القنابل على إيران

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واشنطن (رويترز) – طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل يوم الثلاثاء بعدم إلقاء المزيد من القنابل على إيران محذرا من أن ذلك سيمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار الذي يسعى للتوصل إليه بين البلدين.

وكتب ترامب في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من مغادرته البيت الأبيض لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، “إسرائيل، لا تلق هذه القنابل. إن فعلت ذلك، فسيكون انتهاكا جسيما. أعيدوا طياريكم إلى أماكنهم فورا!”.