The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب يطالب باستقالة مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، في منشور على منصته تروث سوشال، إلى استقالة ليزا كوك، أحد أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي وعضو لجنة السياسة النقدية، في خطوة تصعيدية جديدة ضد المؤسسة التي يعتبرها مترددة في دعم سياساته الاقتصادية.

واتهم رئيس وكالة تمويل الإسكان بيل بولتي المعين من ترامب، ليزا كوك بـ”تزوير مستندات مصرفية وسجلات ملكية للحصول على شروط قرض ميسرة” في قضيتين تتعلقان بقروض عقارية، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وطلب بولتي من وزارة العدل فتح تحقيق جنائي في القضية، معتبرا أن “الاحتيال في القروض العقارية جريمة يعاقب عليها القانون”.

وكتب ترامب على حسابه “ليزا كوك يجب أن تستقيل فورا!”، مرفقا منشوره بمقالة بلومبرغ.

ستتيح هذه الاستقالة لترامب تعزيز سيطرته على الاحتياطي الفدرالي من خلال شغل مقعدين شاغرين، على أمل أن يدفع البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة بشكل أسرع لدعم سياساته الاقتصادية، التي تشمل فرض رسوم جمركية وخفض الضرائب على الأغنياء.

ويهاجم ترامب باستمرار رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم  باول، متهما إياه بـ”التباطؤ” في خفض أسعار الفائدة، ويأمل في استبداله بشخص أقرب إلى آرائه عند انتهاء ولايته في أيار/مايو المقبل.

ويعدّ اختيار خليفة باول تعيينا استراتيجيا هاما، في وقت تشهد الولايات المتحدة توترات اقتصادية متزايدة بسبب الحرب التجارية التي بدأها ترامب والتي تجعل الآفاق الاقتصادية غير مستقرة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الحكومة الأميركية تدرس قائمة تضم أحد عشر مرشحا للمنصب، وستعرض العديد من الأسماء على ترامب مطلع أيلول/سبتمبر.

واستغل ترامب استقالة مسؤولة أخرى في الاحتياطي الفدرالي، أدريانا كوغلر، ليعيّن مستشاره الاقتصادي المقرب ستيفن ميران قبل موعد التجديد الرسمي للمنصب في كانون الثاني/يناير المقبل.

ولا يزال تعيين ميران، مستشار الرئيس الحالي والمدافع عن سياساته الاقتصادية، ينتظر مصادقة مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه غالبية جمهورية.

ولس/ماش/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
13 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
16 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية