ترامب يطالب بستة ملايين دولار من مدعية رفعت دعوى ضده بتهمة تغيير نتائج الانتخابات

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأكثر من ستة ملايين دولار عن أتعاب فريق محاميه، بعد إلغاء دعوى رُفعت ضده خلال تشرين الثاني/نوفمبر في ولاية جورجيا الأميركية بشأن محاولات غير قانونية لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، على ما ذكرت وثيقة قضائية.

ويستهدف الالتماس الذي رُفع الأربعاء أمام محكمة في ولاية جورجيا وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، مكتب المدعية العامة فاني ويليس التي رفعت الدعوى عام 2023 ضد ترامب و14 آخرين.

وقد سُحبت منها القضية في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد انتخاب ترامب رئيسا لولاية ثانية، بسبب علاقة حميمة تجمعها بمحقق كانت قد كلفته بهذه القضية.

ويطالب ترامب بتعويض قدره 6,2 ملايين دولار عن أتعاب محاميه وتكاليف الدفاع.

وأسقطت المحكمة في جورجيا الدعوى في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، منهية بذلك آخر التهم الجنائية الموجهة ضد ترامب.

وقال ترامب آنذاك “لقد انتصر القانون والعدالة في ولاية جورجيا العظيمة”، واصفا الملاحقة القضائية بأنها “حملة اضطهاد”، وجدّد تأكيداته التي لا تستند إلى أي أساس بأن نتائج انتخابات 2020 “مزورة” لصالح الديمقراطي جو بايدن.

وركّزت لائحة الاتهام على سلسلة من عمليات التلاعب الانتخابي غير القانونية المزعومة في سبع ولايات حاسمة من بينها جورجيا.

