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ترامب يطلب من المحكمة العليا “معالجة مشكلة” قضاة فدراليين يعرقلون قراراته

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طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس من المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة، “معالجة مشكلة” القضاة الفدراليين الذين أصدروا أحكاما عرقلت تنفيذ الكثير من قراراته منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

وكتب ترامب على “تروث سوشل”، منصته للتواصل الاجتماعي، أنّه “إذا لم يعالج رئيس (المحكمة العليا جون) روبرتس والمحكمة العليا فورا هذه المشكلة الضارّة وغير المسبوقة، فإنّ بلادنا ستكون في خطر شديد!”.

وأضاف أنّ “هؤلاء القضاة يريدون تولّي صلاحيات الرئاسة دون أن يحصلوا على 80 مليون صوت. يريدون الحصول على كلّ المزايا لكن من دون أن يتحمّلوا أيّ مخاطر”.

ويأتي هذا الطلب بعد يومين من خطوة نادرة أقدم عليها رئيس المحكمة العليا بتوجيهه تأنيبا علنيا لترامب بسبب مطالبة الرئيس الأميركي بعزل قاض فدرالي.

وقال روبرتس في بيان “على مدى أكثر من قرنين، ثبت أنّ العزل ليس ردا مناسبا على خلاف متعلّق بقرار قضائي”، مشدّدا على أنّ “عملية المراجعة في الاستئناف موجودة لهذا الغرض”.

وجاء هذا التأنيب النادر من جانب رئيس المحكمة العليا بحقّ رئيس الدولة بعدما دعا ترامب إلى عزل القاضي الفدرالي في واشنطن جيمس بوزبرغ بسبب إصداره في نهاية الأسبوع الماضي أمرا قضى بأن يتم لمدة 14 يوما تعليق عمليات ترحيل المهاجرين التي قررت إدارة ترامب تنفيذها استنادا إلى قانون يعود إلى القرن الثامن عشر.

والقضاء الفدراليون في الولايات المتّحدة يعيّنون مدى الحياة من قبل الرؤساء، ولا يمكن إقالتهم إلا إذا عزلهم الكونغرس بسبب “جرائم كبرى وجنح”.

ويعدّ عزل القضاة الفدراليين أمرا نادرا جدا في الولايات المتّحدة وآخر مرة قام فيها الكونغرس بعزل قاض فدرالي تعود إلى 2010.

ليو/بم

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