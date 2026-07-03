ترامب يطلق احتفالات الذكرى الـ250 للاستقلال الأميركي عند جبل راشمور

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يستهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الاحتفالات بالذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة، برحلة إلى جبل راشمور حيث يُعتقد أنه يرغب بإضافة نقش لوجهه على صخوره.

وعشية ذكرى الرابع من تموز/يوليو، سيلقي ترامب عند سفح الجبل الصخري المنحوتة على قمته وجوه أربعة من أسلافه التاريخيين، في ما استحال نصبا وطنيا في ولاية داكوتا الجنوبية.

ويعتبر ترامب نفسه أحد القادة العظماء في تاريخ الولايات المتحدة، ويسعى إلى تحويل أي مناسبة وطنية جامعة، إلى احتفاء بشخصه.

وقدّم مشرّعون جمهوريون مؤيدون للرئيس الأميركي مشروع قانون لنحت وجهه في صخر الجبل، ليخلّد الى جانب جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وأبراهام لينكولن وثيودور روزفلت.

في الرابع من تموز/يوليو، ينظّم ترامب تجمّعا جماهيريا في متنزه “ناشونال مول” في واشنطن، يتخلله تحليق طائرات عسكرية، إضافة إلى ما وصفه بأنه أكبر عرض للألعاب النارية في العالم.

وقال بيتر لوغ، مدير كلية الإعلام في جامعة جورج واشنطن، لوكالة فرانس برس “إن ترامب يحب الأضواء، وأعتقد أنه يحاول أن يحتكرها”.

– “أستطيع فعل أي شيء” –

لكن نسب تأييد ترامب تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، خصوصا بسبب الحرب على إيران وارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة “بودكاست” بُثّت الجمعة أجرتها معه أوشا فانس، زوجة نائبه جاي دي فانس، قال ترامب “لدينا بلد عظيم، لكنه يقف عند مفترق طرق…”.

وشهدت فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ250 للاستقلال، والتي تولّت تنظيمها مجموعة مرتبطة بترامب، إقبالا خجولا.

وشهد معرض أُقيم في العاصمة احتفالا بالاستقلال، إقبالا ضعيفا، واستدعت أجنحته الفارغة من الزوار إطلاق حملات ساخرة. كما حال الحر الشديد دون توافد أعداد كبيرة من الزوار.

لكن ترامب قال الأربعاء “في الرابع من تموز/يوليو ستبلغ الحرارة نحو 107 درجات فهرنهايت (41 درجة مئوية)، وسأذهب وألقي خطابا طويلا جدا، فقط لأثبت أنني أستطيع فعل أي شيء”.

– “عطلة رائعة” –

في حين تحتفل الولايات المتحدة بـ250 عاما من تاريخ زاخر بالإنجازات والمآسي، العبودية والحرية، الحرب الأهلية والحربين العالميتين، تُظهر استطلاعات رأي أن الأميركيين متشائمون حيال إمكان تحقّق “الحلم الأميركي”.

وأظهر استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك الخميس أن 61 بالمئة من الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة لا تطبق المبادئ الواردة في إعلان الاستقلال.

وتنقسم الآراء حيال هذه المسألة. ففي حين يعتبر الجمهوريون بغالبيتهم أن المبادئ مطبّقة، يرى معظم الديموقراطيين أنها ليست كذلك.

وقالت آيمي كيمارا، وهي مدرّسة لذوي الحاجات التعلمية الخاصة، في تصريح لفرانس برس في لوس أنجليس “يشكّل الرابع من تموز/يوليو حقا مناسبة للاحتفاء بالحرية، لكن بصراحة، وفي ظل هذه الأجواء السياسية، لم يعد (هذا اليوم) في السنوات القليلة الماضية يثير لدي القدر نفسه من الحماسة”.

وبات ترامب يستخدم بصورة متزايدة احتفالات الذكرى الـ250 منصة لحشد الدعم السياسي للجمهوريين، وله أيضا، قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويخشى جمهوريون أن يؤدي تراجع شعبية ترامب إلى فقدانهم الغالبية في الكونغرس، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة الرئيس إجراءات عزل للمرة الثالثة، في سابقة تاريخية.

لكن بالنسبة إلى أميركيين كثر، تبقى المناسبة احتفالية.

وقال مات جارفيس، وهو رجل أعمال من لوس أنجليس يبلغ 55 عاما “أعتقد أن الأمر اكتسب طابعا سياسيا، لكن ذلك لا يغيّر حقيقة أن الرابع من تموز/يوليو هو عطلة رائعة لنا جميعا”.

بور-دك/ود/كام