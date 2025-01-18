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ترامب يطلق عملته الرقمية الخاصة… وقيمتها الاجمالية ترتفع بمليارات الدولارات

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ليل الجمعة السبت إطلاق عملته المشفرة التي تحمل اسمه، ما أثار موجة شراء زادت قيمتها الإجمالية إلى عدة مليارات من الدولارات في غضون ساعات. 

وقدّم ترامب في رسالة نُشرت على شبكته الاجتماعية “تروث سوشل” وعلى منصة “اكس” هذه العملة الرقمية الجديدة باعتبارها “عملة ميم”، وهي عملة مشفرة ترتكز على الحماس الشعبي حول شخصية، أو على حركة أو ظاهرة تلقى رواجا على الإنترنت. 

ليس لـ”عملة ميم” فائدة اقتصادية أو معاملاتية وغالبا ما يتم تحديدها على أنها أصل مضاربي بحت. 

وأوضح الموقع الرسمي للمشروع أن هذه العملة “تحتفي بزعيم لا يتراجع أبدا، مهما كانت الظروف، في إشارة إلى محاولة اغتيال ترامب خلال حملة الانتخابات الأميركية في تموز/يوليو الماضي التي أفضت إلى انتخابه رئيسا.

وسرعان ما ارتفعت قيمة هذه العملة الرقمية ليبلغ إجمالي القيمة الرأسمالية للوحدات المتداولة حوالى ستة مليارات دولار. 

ويشير الموقع الرسمي للمشروع إلى أنه تم طرح 200 مليون رمز (وحدة) من هذه العملة في السوق، في حين تخطط شركة “فايت فايت فايت” لإضافة 800 مليون غيرها في غضون ثلاث سنوات. 

ويسيطر منشئو هذا الأصل الرقمي الجديد، وبينهم دونالد ترامب، على كل الوحدات التي لم يتم تسويقها بعد، وتبلغ قيمتها نظريا حوالي 24 مليار دولار بحسب السعر الحالي.

تو/س ح/ود

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