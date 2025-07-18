ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن بعد ملاحظة تورم في رجليه

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يعاني الرئيس الأميركي من قصور وريدي مزمن على ما أعلن البيت الأيض بعدما أشار دونالد ترامب البالغ 79 عاما إلى وجود “تورم خفيف في أسفل الرجلين” وهو أمر مألوف في سنه.

وكشفت فحوصات “معمقة” هذه المشكلة في سريان الدم التي تؤدي إلى تدكس الدم في أطرافه السفلى.

ووصفت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هذه المشكلة بأنها “حميدة وشائعة لا سيما لدى الأشخاص الذين هم فوق سن السبعين” موضحة أن الفحوصات لم تكشف وجود “التهاب وريدي عميق أو مرض شرياني”.

وأكدت ليفيت أن كل نتائج فحوصات ترامب “تبقى ضمن المستويات الطبيعية” و”يتمتع الرئيس بصحة ممتازة”.

وأكد الطبيب مات هاينز المتخصص بالطب الداخلي في توسون في ولاية أريزونا لوكالة فرانس برس أن القصور الوريدي المزمن “أمر شائع” ولا سيما لدى المسنين، وهو ناجم عن فاعلية أقل في الصمامات الصغيرة للأوردة التي تقوم بإعادة توجيه الدم إلى القلب بسبب التقدم بالسن أو الدبانة أو عدم الحركة.

دك-يا-اس/غ ر