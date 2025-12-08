The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنه سيسعى لتجريد الولايات من حق تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة. 

وكتب على منصته تروث سوشال “يجب أن يكون هناك دليل قواعد واحد فقط إذا أردنا الاستمرار في الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي”، معلنا عن أمر تنفيذي يهدف إلى منع وضع القواعد على مستوى الولايات.

بذل ترامب جهودا كبيرة لوضع الولايات المتحدة في صدارة السباق العالمي لبناء أدوات الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها، والتي يُتوقع أن تُحدث تحولا جذريا في كل شيء، من طريقة عمل الاقتصاد إلى التكنولوجيا العسكرية. 

ومع ذلك، يواجه البيت الأبيض مقاومة في الكونغرس حيث يخشى العديد من الديموقراطيين وبعض الجمهوريين الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لهذه التكنولوجيا. 

ويأتي إعلانه عزمه توقيع أمر تنفيذي لتوحيد تنظيم الذكاء الاصطناعي بعد أن رفض الكونغرس مرتين السماح بتجاوز قوانين الولايات في هذا المجال.

وكتب ترامب في منشوره “نحن نتفوق على جميع الدول في هذا السباق حتى الآن، لكن هذا التفوق لن يستمر طويلا إذا شاركت الولايات الخمسون، وكثير منها غير ملتزمة بالقواعد، في وضع اللوائح وعملية الموافقة”.

أضاف “لا يمكن أن يكون هناك أي شك في هذا! الذكاء الاصطناعي سيُدمّر في مهده! سأصدر هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا يعتمد قواعد واحدة فقط”.

ومن المرجح أن يثير هذا الأمر مزيدا من المعارضة السياسية والتحديات القانونية.

سمس/غد/ب ق

