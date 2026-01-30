ترامب يعتزم سحب شهادات اعتماد الطائرات الكندية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّ الولايات المتحدة ستسحب الموافقة القانونية على تشغيل الطائرات المصنّعة في كندا، وخصوصا طائرات بومباردييه، معربا عن استيائه من رفض أوتاوا منح شهادات اعتماد لطائرات أميركية.

وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشال” إن كندا ترفض “بشكل غير مبرر وغير قانوني ومستمر” منح شهادات اعتماد لطائرات “غلف ستريم” الأميركية من طرازات 500 و600 و700 و800.

وكتب “سنسحب مقابل ذلك شهادة اعتماد طائرات بومباردييه غلوبال إكسبرس، ومختلف الطائرات المصنّعة في كندا، إلى حين حصول غلف ستريم، وهي شركة أميركية عريقة، على شهادة الاعتماد الكاملة”.

ولم يوضح طبيعة الإجراء الذي يسمح له بسحب الشهادة من جانب واحد، ولا العواقب المترتبة على ذلك.

وقالت شركة بومباردييه في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ “آلاف الطائرات الخاصة والتجارية المصنّعة في كندا تحلّق فوق الولايات المتحدة يوميا. نأمل إيجاد حلّ سريع لهذا الوضع لتجنّب أي تأثير كبير على حركة النقل الجوي وعلى المسافرين”.

وأشارت إلى أنها “على تواصل مع الحكومة الكندية” بشأن هذه المسألة.

وفي المنشور نفسه، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا “بنسبة 50% على كل الطائرات المباعة في الولايات المتحدة” إذا استمرت أوتوا في حظر بيع “منتجات غلف ستريم”.

