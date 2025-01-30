ترامب يعزو كارثة جوية أوقعت 67 قتيلا في واشنطن للتوظيف وفق مبدأ “التنوّع”

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علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس على حادث تصادم طائرة ركاب بمروحية عسكرية فوق واشنطن في كارثة جوية أودت بحياة 67 شخصا عبر شنّه هجوما سياسيا لافتا على سلفيه الديموقراطيين فيما عزا الكارثة إلى التوظيف على أساس التنوّع.

وأكد الرئيس الجمهوري مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة والمروحية، مشيرا إلى خطأ ارتكبه طيار المروحية تسبّب في الكارثة التي وقعت خلال الليل.

لكنّ ترامب استغل المؤتمر الصحافي خصوصا لانتقاد ما وصفها بسياسات التنوّع اليسارية في عهد سلفيه جو بايدن وباراك أوباما التي اعتبر أنّها لم تسمح باختيار الموظفين الأكفأ لشغل مناصب في إدارة الطيران الفدرالية.

وقال ترامب “بينما أعطيت أنا الأولوية للسلامة، وضع أوباما وبايدن والديموقراطيون سياساتهم في المقدّمة”.

وأضاف “لقد أصدرا فعلا توجيها مفاده بأنّ شخصا ما +أبيض كثيرا+، بينما نريد نحن أشخاصا يتمتّعون بالكفاءة”.

وبينما تحدّث ترامب في البيت الأبيض، عمل غواصون من جهاز الشرطة على انتشال مزيد من الجثث من مياه نهر بوتومك.

وبدا حطام الطائرة وهي من طراز “بومباردييه” تشغلها شركة تابعة لمجموعة “أميريكان إيرلاينز” جليا في المياه بينما أحاطت به قوارب الطوارئ وفرق الغوص. وكانت الطائرة تقلّ 64 شخصا.

كذلك، فإن مروحية الجيش وهي من طراز “بلاك هوك” كانت تقل ثلاثة عسكريين كانت بدورها في النهر.

وقال قائد جهاز الإطفاء في واشنطن جون دونيلي خلال مؤتمر صحافي في مطار ريغان الوطني “نحن الآن في مرحلة ننتقل فيها من عملية إنقاذ إلى عملية انتشال”. وتم حتى الآن انتشال 28 جثة.

ووقع حادث التصادم ليل الأربعاء أثناء هبوط طائرة الركاب في مطار ريغان الوطني بعد رحلة روتينية من ويتشيتا في كانساس. ويعدّ هذا أول حادث جوي كبير في الولايات المتحدة منذ العام 2009 عندما قتل 49 شخصا قرب بوفالو في نيويورك.

ومطار ريغان الوطني الذي يعد مطارا رئيسيا يقع على مسافة قريبة من وسط واشنطن والبيت الأبيض والبنتاغون. وتشهد سماء المنطقة تحركا كثيفا عادة للطائرات المدنية والعسكرية.

وبحسب التسجيلات الصوتية، سأل مراقبو الحركة الجوية المروحية مرارا عما إذا كانت طائرة الركاب “في مرمى البصر”. ثم قبل التحطم مباشرة، طلبوا منها “المرور خلف” الطائرة.

– تسييس للحادثة –

واستهلّ ترامب مؤتمره الصحافي بالحديث عن “الأسى” الذي تعيشه البلاد، وقال إن التحقيق سيستغرق وقتا.

لكنه سرعان ما بدأ انتقاد سياسات التنوع والمساواة والشمول.

وركّز ترامب الذي بدأ ولايته الرئاسية قبل أسبوع بحملة ضد الإجراءات المطبقة منذ عقود لمنع التمييز على أساس النوع الاجتماعي والعرقية في الولايات المتحدة، انتقاداته على وزير النقل في عهد بايدن المثلي جنسيا بيت بوتيجيدج.

وقال ترامب عن وزير النقل السابق “لقد خرّب كلّ شيء بسياسات التنوع” التي دافع عنها.

ودعم نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الدفاع الجديد بيت هيغسيث رسالة ترامب، إذ أكدّ كل منهما بأنّ إجراءات التنوع حرمت الأميركيين من أصحاب الكفاءة من المناصب.

ولدى تكرار الصحافيين السؤال عليه بشأن ما إذا كان يعزو الحادث إلى التنوّع في أماكن العمل، ردّ ترامب “قد يكون السبب كذلك”.

ردّ بوتيجيدج على منصة “إكس” واصفا ترامب بـ”الدنيء”.

وقال “فيما تعيش العائلات حالة حزن، يتعيّن على ترامب أن يقود، لا أن يكذب”.

– أبطال تزلج من بين الضحايا –

وسارع مئات من عناصر الإنقاذ إلى الموقع لكنهم وجدوا أنفسهم يواجهون الظلام والجليد خلال الليل.

وأفادت الهيئة الأميركية للتزلج الفني على الجليد بأنّ الطائرة كانت تقل عددا من الرياضيين والمدربين والمسؤولين، فيما أكد مسؤولون في موسكو أن الزوجين الروسيين يفغينيا شيشكوفا وفاديم نوموف اللذين فازا باللقب في بطولة العالم للتزلج الفني المزدوج على الجليد عام 1994، كانا على متن الطائرة.

وسرعان ما استبعد المسؤولون إمكانية العثور على ناجبين بسبب قوة التصادم.

وسُمع أحد مراقبي حركة الطيران وهو يقول لآخر بعد انقطاع الاتصال مع المروحية “رأيت كرة من النار ومن ثم اختفت”.

– ماذا حصل؟ –

وقال مسؤولون في قطاع النقل إن الطائرة والمروحية كانتا في مسار طيران عادي في ليلة صافية مع رؤية جيدة.

وأكد وزير الدفاع الأميركي بأنّ المروحية “كان على متنها طاقم يتمتع بخبرة جيدة ويجري عمليات التقييم السنوية الليلية التي يتوجب القيام بها”.

أما وزير النقل شون دافي، فقال “هل أعتقد أنّه كان من الممكن تجنّب (الحادث)؟ بكل تأكيد”.

وفضلا عن إلقائه باللوم على سياسات التنوّع، تحدّث ترامب بشكل مطول عن مسار الرحلة، وقال إنّ المروحية كانت “تتّجه بزاوية سيئة بشكل يفوق التصوّر”.

بور-سمس/لين/بم