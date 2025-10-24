ترامب يعلن “إنهاء” المحادثات التجارية مع كندا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة قراره إنهاء المحادثات التجارية مع كندا بسبب حملة إعلانية مناهضة للرسوم الجمركية، في تحوّل مفاجئ لموقفه بعد اجتماع ودي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وكان ترامب كتب على منصته تروث سوشال الخميس “أعلنت مؤسسة (الرئيس الأميركي السابق) رونالد ريغن للتو أن كندا استخدمت إعلانا بشكل احتيالي وزائف يظهر فيه رونالد ريغن وهو يتحدث بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية”.

وأضاف “بناء على سلوكهم الفظيع، تلغى كل المفاوضات التجارية مع كندا”.

وقال ترامب إن الحملة التي أنتجتها مقاطعة أونتاريو الكندية لتبث على القنوات التلفزيونية الأميركية، تهدف إلى “التدخل في قرار المحكمة العليا الأميركية” التي ستصدر حكمها في مسألة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها.

وكتب مجددا على “تروث سوشال” الجمعة “كندا غشّت وفُضح أمرها!” مضيفا “لطالما غشّت كندا في ما يتعلّق بالرسوم الجمركية، مُحصّلة من مزارعينا رسوما تصل إلى 400%. والآن، لم يعد بإمكانها، ولا بإمكان دول أخرى، استغلال الولايات المتحدة”.

ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين في كندا حيث قال كارني في خطاب الميزانية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن سياسة واشنطن التجارية التي “تغيّرت بشكل جذري” تتطلب تجديد استراتيجية أوتاوا الاقتصادية.

وأضاف ترامب الجمعة على منصته أن ريغن “كان يحب التعرفات الجمركية من أجل بلادنا وأمنها القومي”.

وأفادت مؤسسة رونالد ريغن على اكس بأن حكومة أونتاريو استخدمت “بشكل انتقائي” مقاطع صوتية ومرئية من خطاب إذاعي ألقاه في نيسان/أبريل 1987.

وأضافت أن الإعلان “يحرّف” ما قاله الرئيس الجمهوري السابق في خطابه حول التجارة، مضيفة أنها “تراجع خياراتها القانونية في هذا الشأن”.

ويأتي هذا التحول المفاجئ في العلاقة بين الجارتين في أميركا الشمالية بعد نحو أسبوعين من زيارة كارني للبيت الأبيض في مسعى منه لتخفيف الرسوم الجمركية الأميركية.

ورغم أن نحو 85% من السلع معفاة من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا بسبب التزامهما باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، فإن الرسوم الدولية التي فرضها ترامب على قطاعات مثل الصلب والألومنيوم والسيارات كان لها تاثير سلبي على الشركات الكندية وأدت إلى فقدان وظائف.

