ترامب يعلن إجراء اتصال “جيد للغاية” مع زيلينسكي

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّه أجرى “اتصالا جيدا للغاية” مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أنّ المحادثات “تسير على الطريق الصحيح”، وذلك غداة اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من دون أن يتطرّق إلى جوهر المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال”: “أجريت للتو مكالمة جيدة للغاية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي. استمرت حوالى ساعة. ارتكز جزء كبير من المحادثة على المكالمة التي جرت أمس مع الرئيس بوتين لمواءمة مطالب واحتياجات كلّ من روسيا وأوكرانيا. نحن على الطريق الصحيح”.

وتتناقض هذه النبرة المتفائلة مع المحادثة المحتدمة التي دارت بين الرئيسين الأوكراني والأميركي في البيت الأبيض في نهاية شباط/فبراير.

وجاء هذا الاتصال بعد وقت قصير من إعلان روسيا وأوكرانيا تبادل 175 أسير حرب من كلّ جانب.

وكان زيلينسكي، الذي لا يريد أن يبقى خارج الحوار الوثيق بين الرئيسين الأميركي والروسي، قد طلب في وقت سابق أن “تكون الولايات المتحدة الكيان الرئيسي لمراقبة” وقف إطلاق النار الذي يشمل منشآت الطاقة لثلاثين يوما.

وبعد المحادثة الهاتفية التي جرت الثلاثاء بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، أعلنت روسيا أنّها وافقت على وقف الضربات على هذه المنشآت لمدة ثلاثين يوما.

كذلك، أكد زيلينسكي أنّ كييف ستحترم هذه الهدنة الجزئية إذا فعلت موسكو الشيء نفسه. وقال “إذا لم يضرب الروس منشآتنا، فإنّنا بالتأكيد لن نضرب منشآتهم”.

وشنّت روسيا ضربات جديدة ليلا على أوكرانيا التي استهدفت من جهتها مستودع وقود على الاراضي الروسية، مع تبادل الجانبين الاتهامات الاربعاء بعدم وجود نية لتسوية النزاع بعد المكالمة الهاتفية بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين الثلاثاء.

لكنّهما نفذتا مع ذلك عملية تبادل أسرى تعد واحدة من “أكبر” عمليات التبادل بين الجانبين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، حسبما أفاد فولوديمير زيلينسكي.

– محادثات “تفنية” –

لا تزال العديد من الأسئلة من دون إجابة بعد المكالمة الطويلة التي جرت الثلاثاء بين الرئيس الأميركي الذي وعد بإحلال “السلام” في أوكرانيا، ونظيره الروسي.

واتفق الرئيسان على مواصلة المحادثات “التقنية” بهدف التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأربعاء، إنّه يتوقّع وقفا كاملا ومؤقتا للأعمال العدائية “خلال أسبوعين”.

كما أعلن ان مفاوضات بشأن وقف النار ستبدأ الأحد في جدة بالسعودية والتي سيتوجه اليها وفد اميركي.

ولكن على الجهة الروسية، اتّسمت النبرة بمستوى أقل من الإيجابية بهذا الشأن، خصوصا أنّ موسكو تعتبر نفسها في موقف قوة على ساحة المعركة.

وبعيدا عن رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة في إجراء مفاوضات بأقصى سرعة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ هناك مباحثات مقررة الأربعاء والخميس لتحديد “التواريخ الدقيقة للاتصالات المقبلة وتشكيل” الوفود الروسية والأميركية لمفاوضات محتملة.

وأوردت وزارة الدفاع الروسية ان ضربة أوكرانية “متعمدة” استهدفت ليلا مستودع وقود في منطقة كراسنودار (جنوب). وافادت اجهزة الاسعاف الروسية بان “حريقا اندلع قرب قرية كافكاسكايا بعد سقوط شظايا” مسيرات اسقطتها الدفاعات الجوية.

واستهدفت اوكرانيا ليلا بستة صواريخ و145 مسيرة قتالية روسية، بحسب الجيش الذي اوضح ان الدفاع الجوي تمكن من اسقاط 72 مسيرة.

وتحدث زيلينكسي عن ضربات طاولت بنى تحتية مدنية وللطاقة، خصوصا في كييف وسومي في شمال البلاد، حيث استهدف مستشفى ب”ضربة مباشرة” لمسيرة مساء الثلاثاء.

وقتل شخص (29 عاما) واصيب ثلاثة آخرون في ضربة اخرى في منطقة سومي، استهدفت مبنى سكنيا بحسب السلطات. كذلك، اصيب مستشفى آخر “باضرار جسيمة” في ضربة اخرى تسببت باندلاع حريق.

وصباح الاربعاء، اسفر قصف روسي عن مقتل مدني في خيرسون (جنوب) وفق السلطات المحلية.

ولم تنجح المحادثة بين ترامب وبوتين في طمأنة الأوروبيين، الذين يخشون أن يقدم دونالد ترامب تنازلات كبيرة لروسيا.

واعتبر وزير الدفاع الالماني بوريس بيستوريوس ان “بوتين يمارس لعبة”، هازئا ب”هذا الاتصال الهاتفي الثوري والرائع”.

ورأت فرنسا أنه لا يمكن بلوغ اتفاق لوقف النار “ما دام الاوكرانيون لا يشاركون في المحادثات ومثلهم الاوروبيون”.

وصرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس الاربعاء بان “روسيا لا تريد فعليا تقديم تنازلات”، معتبرة ان طلب وقف المساعدة العسكرية الغربية لكييف هو امر مرفوض.

ولفتت الى انها ستطرح الخميس على الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد تقديم مساعدة عسكرية الى اوكرانيا بقيمة خمسة مليارات يورو، بحيث تتلقى في اسرع وقت نحو مليوني قذيفة مدفعية.

بور/ب ق-ناش/ب ق