ترامب يعلن إرجاء ضرب منشآت الطاقة الإيرانية في ظل “مباحثات جيدة” مع طهران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إرجاء الضربات التي توعّد بها على منشآت الطاقة الإيرانية إن لم تفتح طهران مضيق هرمز بحلول الليل، مشيرا إلى محادثات “جيدة جدا” مع طهران ستُستأنف في الأيام المقبلة.

وقال ترامب إن مباحثات تجري بين واشنطن وطهران “لحل شامل وكامل لكل الأعمال العدائية بيننا” ستتواصل خلال الأسبوع.

وأضاف “بناء على فحوى ونبرة” المحادثات “التي ستتواصل خلال الأسبوع، وجّهت وزارة الحرب بتأجيل كل الضربات العسكرية على محطات الطاقة والبنى التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، شرط نجاح الاجتماعات الجارية”.

جاء ذلك بعد تصعيد كبير إذ هددت إيران الاثنين بزرع ألغام بحرية في الخليج وبضرب منشآت الطاقة في المنطقة في حال تعرض سواحلها لهجوم أو تدمير منشآت الطاقة فيها، متحدية المهلة التي حددها لها ترامب لفتح مضيق هرمز بحلول ليل الاثنين الثلاثاء.

وكان ترامب وجّه إنذارا لطهران لإعادة فتح المضيق ملوّحا بتدمير محطات الكهرباء الإيرانية في حال الامتناع عن ذلك.

وتملك إيران أكثر من 90 محطة كهرباء، بعضها في مناطق مطلة على الخليج، تعمل بنظام لا مركزي مع محطات توليد عدّة ومئات محطات التحويل المنتشرة في كل أنحاء العالم”.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية حكومية الاثنين صورا لمنشآت طاقة في دول عدة في الشرق الأوسط، قُدّمت على أنها أهداف محتملة في إسرائيل وعدد من دول الخليج.

وكتبت وكالة مهر “كل المنطقة ستغرق في الظلام”.

ومع ارتفاع نبرة التهديدات، حذرت الصين من خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تسبب أخطر أزمة للوقود منذ عقود، فيما واصلت إسرائيل ضرب طهران الاثنين وقالت إنها تستعد لأسابيع إضافية من القتال.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الاثنين “حتى الآن، خسرنا 11 مليون برميل يوميا، أي أكثر مما خسرناه خلال أزمتي النفط الرئيسيتين مجتمعتين” في سبعينات القرن الماضي.

وبحسب شركة “كبلر”، تراجعت حركة المرور في مضيق هرمز بنسبة 95%، علما أن خُمس الإنتاج العالمي من النفط يمرّ فيه.

وأضاف بيرول “لن يكون أي بلد بمنأى عن آثار هذه الأزمة إن استمرت على هذا النحو. لذا، من المهم التحرك على نطاق عالمي”.

وفي مسعى لاحتواء ارتفاع الأسعار، سمحت واشنطن موقتا ببيع النفط الإيراني المخزّن على متن السفن، بينما قالت طهران إنها لا تمتلك أي فائض من النفط في البحر.

وإضافة لإغلاق المضيق، تتعرض منشآت الطاقة في دول الخليج لسلسلة هجمات، وتشير تقديرات الوكالة إلى تضرر ما لا يقل عن أربعين منشأة في تسعة بلدان منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وبعد وقت قصير من إعلان ترامب، قالت الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي. ودعا لافروف إلى “وقف فوري للأعمال العدائية وتسوية سياسية تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لكل الأطراف المعنية، وبالدرجة الأولى إيران”.

وكشفت سلطنة عُمان الاثنين بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان “مرور آمن” في مضيق هرمز.

– ضربات جديدة في طهران –

فجر الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة كبيرة من الضربات على العاصمة الإيرانية، حيث سمعت انفجارات في مناطق عدة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، وشوهدت سحب كثيفة من الدخان بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

ونقلت وكالة فارس أن الضربات طالت شمال طهران وشرقها وغربها.

وفي مدينة بندر عباس الجنوبية، أدى هجوم على محطة بث إذاعي إلى مقتل شخص وإصابة آخر، وفق التلفزيون الرسمي.

ويسود قلق بين السكان في طهران في ظل استمرار الحرب وغموض المشهد.

– ضربات على الضفة الأخرى من الخليج –

وشهدت دول خليجية عدة هجمات ليلية أيضا.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية التصدي لصواريخ ومسيّرات مصدرها إيران. وأعلنت السعودية أنها تعرضت لهجوم بصاروخين ومسيّرة، فيما دوت صافرات الإنذار في البحرين.

وفيما يسود الغموض حول تاريخ انتهاء العمليات الأميركية، تقول إسرائيل إنها تستعد لأسابيع إضافية من الحرب ضد إيران وحزب الله اللبناني.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في بيان إن “العملية ضد منظمة حزب الله الإرهابية لا تزال في بدايتها (…) إنها عملية طويلة الأمد ونحن مستعدون لها”.

وأضاف “نستعد الآن لتكثيف العمليات البرية المحددة والغارات، وفقا لخطة منظمة. لن نتوقف قبل إبعاد التهديد من الحدود وضمان أمن طويل الأمد لسكان شمال إسرائيل”.

والأحد، دمّر الجيش الإسرائيلي جسرا حيويا في جنوب لبنان قال إن حزب الله يستخدمه، فيما اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون أن ذلك تمهيد لغزو بري و”تصعيد خطير”، في بلد تجاوز عدد القتلى فيه الألف، وزاد عدد النازحين فيه عن المليون.

– قلق من الضرب المواقع النووية –

ورغم تأكيد واشنطن وتل أبيب إضعاف القدرات الإيرانية، تواصل طهران هجماتها وتهديداتها.

ويتزايد القلق بشكل خاص من إمكان ضرب مواقع نووية.

وأدى هجومان صاروخيان إيرانيان مساء السبت إلى إصابة أكثر من مئة شخص في جنوب إسرائيل، أحدهما قرب مركز أبحاث نووية في ديمونا.

ودعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس جميع الأطراف إلى “أقصى درجات ضبط النفس” لتجنب أي حادث قد يطال منشآت نووية.

